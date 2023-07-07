Emekçiler isyanda: Bu maaş zamları yetmez

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasa TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif kapsamında yüzde 17.55’lik enflasyon zammının üzerine memur maaşlarına 8 bin 77 liralık seyyanen bir zam öngörüldüğü belirtildi. Ortalama memur maaşı 14 bin liradan 25 bin liraya çıkarıldı.

Farklı meslek gruplarından kamu çalışanları, öngörülen zamları yeterli bulmazken 8 bin liralık seyyanen zammın ek ödeme kapsamına alınması ve emekli maaşlarına yansıtılmamasına da tepki gösterdi. Cumhuriyet konuya ilişkin farklı meslek gruplarından uzmanlarla konuştu.

(Dersim Gül)

TMMOB Genel Sekreter Dersim Gül, “Yeterli bir zam değil zaten TÜRK-İŞ’in DİSK’in mayıs ayında açıkladığı yoksulluk rakamları 33 bin 700-33 bin 800 civarında. Şu an kamuda mühendislerin aldığı ücret yoksulluk sınırının altında kalıyor. TÜİK’in açıkladığı bu enflasyon oranlarına göre alınarak yapılan bir artış var. Öncelikle bu gerçeği yansıtmıyor. Gerçek enflasyon oranı birçok uzman tarafında da ifade edildiği üzere TÜİK’in açıkladığı rakamların tahmini olarak iki katına tekabül ediyor” dedi.

Gül sözlerini şu şekilde noktaladı: “Ücretlilerin artışında gerçek enflasyon oranına yansımaması hem alım gücünün de düşüşüne neden oluyor. Hangi maaşı verirseniz verin insanlar geçinemez duruma geliyor. Artış doğru bir artış oranı değil.”

(Derya Uğur)

‘EMEKLİLİĞE YANSIMAYACAK’

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur ise “Asla yeterli değil bu zam oranları. Bu konuda bizim zaten sürekli dile getirdiğimiz en düşük memur maaşının, en düşük sağlık ve sosyal hizmet konusunda çalışan kamu personelinin maaşının, yoksulluk sınırının üzerinde olmak üzere kademeli maaştan yana bizim görüşümüz ve talebimiz vardır. Bunu yerine getirmemek için, bunu gerçekleştirmemek için inatla direniyorlar. Bu 8 bin lira seyyanen zam emekliliğimize yansımayacak. Emekliliğimize yansımadığı gibi önümüzdeki ocak ayındaki artış oranlarına da yansımayacak bir zam oranı. Emekliliğimizde de insan onuruna yaraşır bir yaşam koşuluna maaşımıza kavuşabilmek adına bu mücadeleyi veriyoruz” dedi.

(Nejla Kurul)

‘BU GİDİŞE DUR DENMELİ’

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul da “Bağımsız iktisatçı araştırmacıların oluşturduğu ENAG’ın enflasyon rakamları TÜİK’in rakamlarının 2.5 katı civarında. TÜİK yalan verileriyle, enflasyonu düşük gösterme çabasıyla, kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaşlarına el koyulmasına katkıda bulunuyor” dedi.

Kurul sözlerini şöyle sürdürdü: “İktidar maaş artışlarıyla oyalıyor, sahte umutlar yaratıyor, tabanın öfkesi arttığında bir yol buluyor enflasyon koşullarında ve oyalamaya devam ediyor. Bu kötü gidişe ‘dur’ demek gerek.”

(Mahmut Şengül)

‘EMEKLİLERİN KAFASI KARIŞIK’

Memurlara yapılacak zam oranını netleştiren yasa teklifi, emeklilere ilişkin herhangi bir düzenleme içermedi. Memur emeklileri, memurlara yapılan seyyanen zamdan yararlanamadı. Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül emeklilerin zam taleplerine ilişkin konuştu.

Şengül, “Genelde bugüne kadar memur maaşlarıyla beraber emekli maaşları da belli oluyordu. Ancak emeklilerle ilgili bir açıklama yapmadılar. Emeklilerin de kafası karışık. Birincisi bir kademeli artış gündemde. Daha önce yüksek prim ödeyip de yüksek emekli maaşı alanlara düşük zam verip bütün emekleri alt sınırda eşitlemek istiyorlar. Tabanda eşitlemek istiyorlar. Biz buna itiraz ediyoruz. Tabanda değil, tavanda eşitlenmek istiyoruz diyoruz” dedi.

Şengül, “Daha geçen tütün ürünlerini, akaryakıta zam geldi. Emekli maaşları açıklandıktan sonra biliyoruz ki doğal tüketim maddelerine zam gelecek. Çay kaşığıyla verip kepçeyle alacaklar. Onun için biz enflasyon karşısında alım gücümüzü koruyacak bir rakam istiyoruz” diye konuştu.