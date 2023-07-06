Maliyet arttı, pet şişe sularına büyük zam geldi: Yüzde 25-30 arasında artış

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma, lojistik gider ve artan maliyetler pet şişe sularına zam olarak yansıdı. TBYD Başkanı Erol Dündar, pet sularda yüzde 20 ile 30 artış olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 21:40
Maliyet arttı, pet şişe sularına büyük zam geldi: Yüzde 25-30 arasında artış
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Özellikle seçim sonrası tarihi zirveleri gören döviz kurundaki hareketlilik, ambalaj, nakliye ve depolama gibi maliyet kalemlerindeki artış, içecek firması Coca Cola'dan sonra suya da zam olarak yansıdı.

YÜZDE 25-30 ARASI ARTIŞ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pet sularda yüzde 25 ile 30 artış olduğunu duyurdu.


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