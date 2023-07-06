Maliyet arttı, pet şişe sularına büyük zam geldi: Yüzde 25-30 arasında artış

Yayınlanma: 06.07.2023 - 21:40

Güncelleme: 06.07.2023 - 21:41

Özellikle seçim sonrası tarihi zirveleri gören döviz kurundaki hareketlilik, ambalaj, nakliye ve depolama gibi maliyet kalemlerindeki artış, içecek firması Coca Cola'dan sonra suya da zam olarak yansıdı.

YÜZDE 25-30 ARASI ARTIŞ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pet sularda yüzde 25 ile 30 artış olduğunu duyurdu.