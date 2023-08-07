Elon Musk istediğini aldı! 3 milyon dolarlık alan adı Musk'ın

Yayınlanma: 07.08.2023 - 10:48

Güncelleme: 07.08.2023 - 10:48

Elon Musk yapay zeka şirketi kurmuş ve bunun için çalışmalarını başlatmıştı. Ancak X.ai olarak adlandırılan şirket için alınmak istenen alan adı ChatGPT geliştiricisi OpenAI'deydi. TechCrunch tarafından aktarılan haberde bu alan adının değerinin 3 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

İLK SAHİBİNİN GOOGLE OLDUĞU SÖYLENİYOR

Hatırlayacağınız üzere AI.com daha önce OpenAI'ye yönlendiriliyordu ancak artık X.ai'ye yönlendiriyor. Yapay zekanın bu kadar çok konuşulduğu dönemde söz konusu yönlendirme oldukça önem arz ediyor.

Bu yönlendirmenin neden olduğu tam bilinmiyor anca OpenAI, AI.com alan adını uzun vadede kullanmamaya karar vermiş olabilir ya da Elon Musk'a satmış/kiralamış olabilir.

AI.com'un ise daha önce de farklı yolculukları olmuştu.

Google da yapay zeka patlamasının yaşandığı 90'lı yıllarda bu alan adının ilk sahibiydi.