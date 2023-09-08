Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Eylül 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:38

Güncelleme: 08.09.2023 - 09:38

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu hakkında değerlendirmede bulunacak.

Uzmanlar yeni ekonomi ekibinin politikalarını daha rasyonel zemine kurmalarının ardından en azından Türkiye'yi "negatif" olan kredi görünümünde bir değişiklik olabileceğini belirtiyorlar.

Fitch Türkiye'nin kredi notunu geçen yıl temmuz ayında B seviyesine düşürmüş, kredi notu görünümünü ise eski ekonomi yönetiminin yüksek döviz talebi yaratan "tutarsız" para ve maliye politikası nedeniyle "negatif" olarak belirlemişti.

KREDİ NOTU AÇISINDAN OLUMLU

Moody's de dün Reuters'a yaptığı değerlendirmede, ortodoks ekonomi politikalarının kredi notu açısından olumlu olduğunu belirtti.

Ekonomide yaklaşık iki yıldır terkedilen ortodoks politikaları yeniden uygulayarak raydan çıkmış enflasyonu kontrol altına almayı planlayan hükümet, hafta ortasında açıkladığı Orta Vadeli Program ile (OVP) enflasyon beklentisini yukarı çekip, büyüme beklentisini düşürdü.

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir yandan OVP'ye desteğinin tam olduğunu belirtirken, diğer taraftan büyümeden "kesinlikle taviz" vermeyeceklerinin altını çizmesi büyümenin nasıl sağlanacağı, cari açığın daha ne kadar süre yüksek seyredeceği ve kamu borçlanması ve finansmanı konulardaki sorunların devam edeceği kanısını uyandırdı.

YATIRIMLARA GÜÇLÜ DESTEK

OVP'nin ardından dün basının sorunlarını yanıtlayan ekonomi yönetimi, büyüme kompozisyonunu enflasyonu artırmayacak şekilde belirleyeceklerini, kuvvetli dış finansman beklediklerini, ancak cari açığı düşürmenin zaman alacağını ifade ettiler.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünkü açıklamalarında iç talebi azaltıcı adımlar atılacağını, yatırımlara ise "çok güçlü destek" vereceklerini ifade etti.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Güne 26.8505 seviyesinden başlayan dolar/TL, seçim sonrasında haziran-temmuz aylarındaki sert kayıpların ardından hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izliyor.

Hafta boyunca her gün sınırlı değer kaybeden dolar/TL, bu seviyelerden kapanırsa haftalık bazda yüzde 0.5 değer yitirmiş olacak.

Dolar/TL'nin kur üzerinde kontrolün gevşediği Haziran ayından bu yana TL'nin kaydettiği değer kaybı ise %22.8 seviyesinde.

Euro/TL ise 28.79 seviyesinden işlem görüyor.

KKM ART ARDA DÜŞÜŞLER KAYDETTİ

TCMB'nin yüksek maliyet ve enflasyonist baskı yaratan kur korumalı mevduat (KKM) büyüklüğünü azaltmak için iki hafta önce attığı adımların ardından KKM büyüklüğü ve KKM'den istenilen çıkışı yaratacak TL mevduat faizleri seviyesi de yakından izleniyor.

Bankaların mevduat faizi için gösterge kabul edilen 3 aya kadar olan mevduat faizi, TCMB verilerine göre 1 Eylül'de sona eren haftada 6.83 puan ile en azından 2007 yılına kadar giden uzun bir dönemin en keskin bir yükseliş kaydederek yüzde 37.59'a çıktı.

Bir aylık mevduat faizinde ise 1.9 puan ile daha sınırlı bir artış gerçekleşti.

BDDK'nın verilerine göre KKM büyüklüğü 1 Eylül itibarıyla, 20 milyar lira ile sınırlı da olsa art arda ikinci defa haftalık bazda düşüş kaydetti. KKM büyüklüğünün 18 Ağustos'ta 3.41 trilyon lira ile zirve yapmış, 25 Ağustos'ta yaklaşık 40 milyar lira gerilemişti.