Dolar ve euro son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 13,7870 liradan, euro 15,5870 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2021 Cuma, 09:08
Dolar ve euro son durum
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Serbest piyasada 13,7850 liradan alınan dolar 13,7870 liradan satılıyor.

15,5850 liradan alınan euro satış fiyatı ise 15,5870 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8060 lira, euronun satış fiyatı ise 15,6040 lira olmuştu.


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