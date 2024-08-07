Dolar ve Euro'dan yeni rekor! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos 2024 döviz fiyatları
Dün akşam saatlerinde 33,62 seviyelerini görerek rekor kıran Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 33,57 seviyesinden işlem görüyor. Dün aynı saatlerde 36,79 civarını görerek rekor tazeleyen Euro/TL 36,73'ten alıcı buluyor.
Dün alış ağırlıklı seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,75 artışla 33,60'dan tamamladı.
Akşam saatlerinde 33,62 seviyelerini ulaşarak rekor tazaleyen Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 33,57'den işlem görüyor.
Dün akşam saatlerinde 36,79 civarına ulaşarak zirveyi gören Euro/TL Aynı dakikalarda 36,73'ten satılıyor.
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 103,2 seviyesinde bulunuyor.
YATIRIMCILARIN ENDİŞELERİ AZALIYOR
Pazartesi günü resesyon endişeleriyle varlık fiyatları üzerinde görülen satış baskısının etkileri törpülenirken, bunda önde gelen merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamalarının büyük payı bulunuyor.
Analistler, Fed yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti. Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.
Bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyunu iade etti, 315 milyon dolar kazandı!
- Ebrar Karakurt’tan AKP trolüne: ‘Kim bu lavuk?'
- MEB'den yaz tatili kararı!
- CHP'den ilk yanıt geldi!
- Hamas'ın yeni lideri belli oldu!
- Çocuğun yakınları da silahla saldırdı!
- Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
- Ya Erdoğan kimin adayıydı?
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- Adana'da art arda 3 deprem