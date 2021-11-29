Dolar yeni haftaya hızlı başladı

Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra sert yükselişe geçen dolar kuru sabah saatlerinde 12,80 seviyesini gördü.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 09:43
Dolar yeni haftaya hızlı başladı
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Döviz karşısında büyük kayıp yaşayan TL, yeni haftaya yükselişle başladı. 

Cuma günü 12,40 seviyelerinde olan dolar/TL, bugün sabah saatlerinde 12,80 seviyesini gördü. 

Bu sabah sert yükselişin ardından kurlarda kısmi geri çekilme oldu.

ERDOĞAN KONUŞTU, DOLAR FIRLADI

26 Kasım Cuma günü 12 seviyelerine gerileyen dolar/TL, Erdoğan’ın “Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz” açıklamasıyla 12,67’yi görmüştü.


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