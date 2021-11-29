Dolar yeni haftaya hızlı başladı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 09:43

Döviz karşısında büyük kayıp yaşayan TL, yeni haftaya yükselişle başladı.

Cuma günü 12,40 seviyelerinde olan dolar/TL, bugün sabah saatlerinde 12,80 seviyesini gördü.

Bu sabah sert yükselişin ardından kurlarda kısmi geri çekilme oldu.

ERDOĞAN KONUŞTU, DOLAR FIRLADI

26 Kasım Cuma günü 12 seviyelerine gerileyen dolar/TL, Erdoğan’ın “Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz” açıklamasıyla 12,67’yi görmüştü.