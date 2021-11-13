Dolar yükselirken Bakan Elvan'ın açıklamaları dikkat çekti

13 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Dolar/ TL dün Türkiye’deki piyasalar açılmadan hemen önce uluslararası alanda anlık işlemlerde 10.0012’ye ulaştı. Türkiye’de ise güne 9.9870’te başlayan dolar/ TL özellikle Elvan’ın açıklamalarına paralel 9.92-9.97 arasında hareket etti, akşam ise 10.0057 seviyesini gördü. Elvan, hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumların doğru olmadığını savunurken bu sözleri, “Cari fazla vurgusu yapan Merkez Bankası’na mesaj mı veriliyor” yorumlarını beraberinde getirdi. Ayrıca iktidarın “kuru kendi haline bıraktığı, ihracata odaklandığı” yorumlarının yapıldığı bir dönemde Elvan’ın sözleri, hükümetteki kafa karışıklığını da ortaya koydu. Elvan, piyasalardaki hareketliliğin farkında olduklarını, küresel konjonktür ve yurtiçi enflasyonun seyrinin “temkinli olmayı gerektirdiğini” de ifade etti. Elvan, ekonomik sorunlar konusunda “Elbette sorunlarımız yok değil, inkâr edici bir yaklaşım içerisinde de değiliz” dedi. Merkez Bankası’nın temel görevinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyleyen Elvan, cari açığın azaltılması görevinin ise hükümette olduğuna dikkat çekti. Paris

Anlaşması’nın imzalanmasından sonra 3.1 milyar dolarlık anlaşmaya imza attıklarını kaydeden Elvan, Dünya Bankası’ndan da yıllık 2.5 milyar dolar uzun vadeli, düşük faizli destek alacaklarını bildirdi. Merkezi yönetim olarak toplam borcun yüzde 50’den fazlasının yabancı para olduğuna işaret eden Elvan, borçlanma içinde yabancı para cinsinin yüksekliğinin kendilerini de rahatsız ettiğini belirterek “Evet, bu bir problemdir” dedi. Elvan, 2022’de bu yıl yurtiçinden aldıkları altının yarısından daha az altın alacaklarını söyledi. Enflasyon konusunda Elvan, “hissedilen ile gerçekleşen” arasında bir farkın söz konusu olabileceğini, bunun sepetten kaynaklandığını belirtti. Elvan, akaryakıttaki eşel mobil sistemiyle 64 milyar liralık vergiyi almadıklarını kaydetti.

“Vergi cenneti” denilen adalardan her bir T.C. vatandaşının bilgilerini aldıklarını anlatan Elvan, yanlış iş yapan varsa gereğinin yapılacağını bildirdi. HDP’li Garo Paylan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuç mudur” sorusuna ise Elvan, “Onu karşılıklı konuşalım, olur mu Garo?” yanıtını verdi. CHP’li Abdüllatif Şener, 2008’in ikinci yarısından bugüne kadar dolar kurunun yüzde 900 arttığını hatırlattı. HDP’nin EYT’liler ve asgari ücretin 5 bin TL’ye çıkarılması önergeleri reddedildi.