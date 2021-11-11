Son dakika: Dolarda ABD etkisi: Bir tarihi zirve daha

11 Kasım 2021 Perşembe, 09:48

Piyasalarda iç veri gündeminde bugün Eylül ayı ödemeler dengesi, TCMB haftalık verileri izlenecek. Yarın ise Eylül ayı sanayi üretimi ile TCMB Kasım ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları takip edilecek veriler arasında yer alıyor. ABD piyasaları ise tatil nedeniyle kısmen kapalı olacak.

Dolar/TL ise 9.88 zirvesini gördükten sonra bu sabah da yeni zirve ile güne başladı. Kur 9.94 ile yeni rekor kırdı. Euro/TL aynı saatte 11.41 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Ekim sonunda 470 baz puandan başlayan düşüşünü bu hafta itibarıyla 400 baz puanın altına kadar gerilemişti. Düşüş ardından yükselişe geçen CDS dün günü 405/411 baz puanda tamamladı.

YENİ ZİRVELERİ GÖRDÜ

ABD'de tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 0.9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti?. Yıllık bazda değişim yüzde 6.2 ile beklentilerin üzerinde artarken yükselen enflasyon Fed'in para politikasını sıkılaştıracağı beklentilerini de artırdı.

Yatırımcılar artık Fed'in bu durum karşısında faiz oranlarını Avrupa ve Japonya merkez bankalarından daha erken artırabileceğini düşünüyor. Bu beklentiyle birlikte dolar, sterlin ve euro karşısında 2021'in yeni zirvelerini gördü.

Dolar endeksi Haziran'dan bu yana görülmemiş olan 94.905 ile dün kaydettiği zirvenin hemen altında seyretti.

ENFLASYON BELİRGİN YÜKSELİYOR

Enflasyon Türkiye'de de belirgin yükseliyor. Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma ya da destekleri azaltma eğilimine girdiği dönemde TCMB ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL'ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde.

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim'de yükseldiği yüzde 20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişini daha da yukarı çekebileceğinden de endişeliler.

Öte yandan hükümet yüksek enflasyonun vatandaş üzerindeki negatif etkisini azaltmak için bütçe açığını artırma yöntemini kullanacak. Asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere uygulamalar belirginleşecek. Uzun yıllar reddedilen emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemeler de ilk kez gündeme alındı.

YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE'DEN ÇIKIYOR

Piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise yabancı yatırımcı eksikliği. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bankacıların hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı.

Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliğinde TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere daha çok bakıyorlar.