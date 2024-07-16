Dolar zirveye yakın: Euro'da yeni rekor! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Temmuz 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:46

Güncelleme: 16.07.2024 - 12:46

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,16 azalışla 32,9969'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,28 üzerinde 33,09 seviyesiyle zirveye yakın seyrediyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL rekor ise 36,10 civarını görerek rekor üstüne rekor tazeledi.

Dolar endeksi dün gününü yüzde 0,17 artışla 104,26 seviyesinden kapatırken, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,29 seviyesinde seyrediyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması yeni haftada varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığı fiyatlanıyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar Bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki 3 verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti.

Ayrıca iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde Bankanın bir tepki verebileceğine işaret eden Powell, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 103 ve 102 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.