Dolar zirveye yakın: Euro'dan bir rekor daha! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 17 Temmuz 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 17.07.2024 - 12:20

Güncelleme: 17.07.2024 - 12:20

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik durmak bilmiyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,18 artışla 33,0551'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,09 civarıyla zirveye yakın seyrediyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL ise 36,14 civarını görerek rekor üstüne rekor tazeledi.

Dolar endeksi dün bir önceki kapanışın hemen altında günü 104,24 seviyesinden kapatırken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 104 seviyesinde seyrediyor.

GÖZLER EURO BÖLGESİ ENFLASYON VERİLERİNDE

Dünya genelinde merkez bankaları enflasyonla mücadelede sona yaklaşırken, faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler de günden güne netleşiyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisi ve ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizlikler, para birimleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ile Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.