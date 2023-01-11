Dolarda düşüş beklentisi

Yayınlanma: 11.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 07:00

Bank of America’ya (BofA) göre dolar son dönemde yaşadığı değer kayıplarının bir kısmını yılın ilk çeyreğinde telafi edecek ancak bu rahatlama uzun soluklu olmayacak.

BofA Stratejisti Athanasios Vamvakidis, pazartesi günü yayımladığı notta, “Dolarda son dönemde yaşanan satış baskısı aşırıya kaçtı. Euro/Dolar ’ın ilk çeyrekte pariteye gerilemesini, sonrasında ise yeniden yükselmesini bekliyoruz” dedi.

Stratejiste göre, yapışkan enflasyon ve resesyon merkez bankalarının para politikalarını sıkı tutmaya devam etmelerine neden olabilir ve bu da yatırımcıların risk alma iştahını azaltarak, doları ilk aşamada destekleyebilir. Bununla birlikte Vamvakidis, yılın geri kalanında dolar için kötümser olduğunu belirtti ve euro/dolar’ın yılsonuna kadar 1,10 seviyesine yükseleceğini öngördü.

BNP PARİBAS DA BİRKAÇ YILLIK DÜŞÜŞ TRENDİ ÖNGÖRDÜ

Bloomberg Dolar Endeksi, ABD’de açıklanan istihdam ve hizmet verilerinin kısa vadeli takvil getirilerini düşürücü etkisi sonucunda cuma ve pazartesi günü toplam yüzde 1,64 oranında düşüş kaydetmişti.

Euro/dolar en son kasım ayında 1 seviyesine yaklaşmış, sonrasında doların genel zayıflığı ile toparlanmıştı.

Bloomberg Dolar Endeksi eylül ayındaki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 9 düşmüş durumda.

Pazartesi günü 2023 görünüm raporu yayımlayan BNP Paribas ekonomistleri de benzer şekilde doların yakın vadede değer kazanacağı ancak bunun kısa süreceği ve doların birkaç yıllık düşüş trendine gireceği öngörüsünde bulundu.