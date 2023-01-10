Dolar ve Euro ne kadar? (10 Ocak 2023)

Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:43

Güncelleme: 10.01.2023 - 09:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile, bankalar için mevduatta TL payının hesaplamasında kullanılacak formüle, türev ürünler ve repoları dahil ederek menkul kıymet tesisi yükümlülüklerini genişletti.

MERKEZ'DEN DÖVİZE KARŞI BİR ADIM DAHA



Bankaların TL mevduatın tüm mevduat içindeki payına göre yüzde 10 tahvil yükümlülüğü tutma zorunluluğu bulunuyor. Formüllere bankaların müşterileriyle vadede döviz alım işlemi içeren "finansal türev işlemler yapılarak menkul kıymet tesisine tabi yabancı para yükümlülüklerin bilanço dışına çıkarılmasına neden olacak nitelikteki işlemler" dahil edildi.

TL'deki keskin değer kayıplarının ardından son yıllarda tasarruf sahiplerinin dövize geçişini tersine çevirmek için bir yıldan uzun süredir çeşitli adımlar atan TCMB, geçen haftasonu da, mevduat içinde TL'nin payı yüzde 60'ın altında olan bankaların döviz mevduat için ayırmak oldukları TL cinsi menkul kıymet tesis oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltmişti.

Öte yandan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında Merkez Bankası tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise bankalardaki döviz tevdiat ve katılım fonu hesaplarının TL'ye dönüşümü uygulamasında, hesabın bankada bulunma zamanına yönelik son tarih 30 Eylül 2022'den 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.

Piyasalarda bugün Kasım ayı sanayi üretimi ve istidam verileri, yarın da aralık ayı ödemeler dengesi istatistikleri izlenecek.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL son iki haftada kur 18.65'lerden 18.77'li seviyelere kadar yükselerek kayıpların yarısını bu dönemde kaydetti.

Dolar/TL, bu sabah 0844'te 18.77/18.77 seviyelerinden işlem görüyor.

Yurtdışı piyasalarda ise bu hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında belirleyici olması beklenen ABD enflasyon verisi yakından takip ediliyor.

EURO/TL NE KADAR ?

Serbest piyasada 20,1700 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,1720 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,7800 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 20,1520 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR?

Güne 1,0732 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:31 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 1,0735'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0637, en yüksek 1,0761 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0733 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 06.01.2023 tarihinde 1,0483 ile son bir ayın en düşük, 09.01.2023 tarihinde ise 1,0761 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Asya borsaları, Fed yetkililerinin dün sıkılaştırma yanlısı açıklamalarda bulunmasının ardından gerilerken yatırımcılar bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi temkinli kaldı.