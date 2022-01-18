Dolarda endişe kaynağı, piyasalar 20 Ocak'a odaklandı

18 Ocak 2022 Salı, 10:28

Piyasalarda kurumsal yatırımcılar için dövizden TL'ye geçiş için getirilen vergi muafiyetini ne kadar kullanacakları da yakından takip edilen bir konu olmaya devam ediyor. Dün TBMM'de komisyondan geçen tasarı genel kurulda da görüşülebilir hale geldi.

Bankacılar düzenlemedeki vergi istisnasının "kuvvetli" olduğunu bu nedenle etkilerinin izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Asya borsalarının büyük bölümü bugün yükselirken, yatırımcılar koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için iki yıldır gevşek para politikası uygulayan ABD Merkez Bankası'nın birkaç ay içinde başlaması beklenen faiz artırımlarının etkilerine odaklanmaya devam etti.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ



TCMB'nin bu haftaki faiz kararı piyasalarda takip edilecek en önemli gündem maddesi. Reuters anketinde bir katılımcı faiz indirimi beklerken diğer katılımcıların tamamı politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulacağını öngördü.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre enflasyondaki yükselişin önümüzdeki aylarda belirginleşmesi bekleniyor. Bankacıların hesaplamalarını da içeren anket verilerine göre, yıllık enflasyon ocakta yüzde 42.5, şubatta yüzde 45,5 ve martta yüzde 47 olarak şekillendi.

DOLARDA ENDİŞE KAYNAĞI



TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi dolar/TL'de en büyük endişe kaynağı. TCMB'nin resmi olarak açıklanan ve açıklanmayan müdahaleleri ile 18.4'ten 10'a yakın seviyelere kadar gerileyen kur düştüğü seviyelerde tutunamadı.

TCMB'NİN REZERV KAYBI SÜRÜYOR



TCMB Aralık ayında zaten negatifte bulunan rezervlerinden 20 milyar dolara yakın daha kayba uğradı. Bu kayıpların bir kısmı resmi müdahale olarak açıklanırken, özellikle 20 Aralık sonrası için olan kısmı için ise TCMB'den bir açıklama gelmedi. TCMB rezerv kayıplarının telafisi için ise ihracat döviz gelirlerinin yüzde 25'ini satın alacağını açıkladı.

''TL, YÖNLENDİRİLEN PARA BİRİMİ''



Birçok bankacı TL'nin artık kamu tarafından yönlendirilen bir para birimi olduğu görüşünde ve bu sürecin sonunda nasıl bir denge oluşacağı bankacılar için net değil.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Bloomberg ile geçen hafta gerçekleştirdiği söyleşide kamu bankalarının dolar kuru 14'e yaklaştığı zamanlarda döviz satışı yapıp yapmadıkları sorurusuna "izleyici olmayacakları" yanıtını vermişti.

RİSK UNSURU OLARAK İZLENİYOR



Piyasa yeni enstrümanların bireysel döviz panik alımlarını durduğunu sınırlı bir DTH çözülmesi de yarattığını beliryor. DTH çözülmesi TCMB verilere göre, iki hafta önce yaklaşık 3 milyar dolar oldu. Bu sürecin devamı piyasa tarafından yakından izleniyor. Ancak TL'nin mevcut getisinin enflasyona oranla ciddi aşağıda olması hala risk unsuru olarak izleniyor.