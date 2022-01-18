Son dakika | Merkez Bankası 'ihtiyat akçesi' için olağanüstü toplanıyor

18 Ocak 2022 Salı, 10:06

TCMB Genel Kurulu olağanüstü toplanacak. Banka hissedarlarına olağanüstü genel kurulun 3 Şubat Perşembe günü 10:30'da yapılacağı duyuruldu.

Duyuruda genel kurulun gündemleri arasında 2021 yılı dönem kârından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması konuları yer aldı.

PİYASADA ELEŞTİRİLERE NEDEN OLMUŞTU

TCMB'nin 120-130 milyar TL tahmin edilen değişimi tek gecede yapması piyasada eleştirilere neden olmuştu. Bankacılar bu değişim için TCMB'nin açıklamasına ihtiyaç duyulduğunu söylemişlerdi.

TCMB'nin 30-31 Aralık tarihine ait analitik bilanço verilerinde Hazine'ye kâr aktarımı için de kullanılan hesaplarda 120-130 milyar TL'lik bir değişime işaret etmişti.

TEK GÜNDE YAŞANAN DEĞİŞİM 124 MİLYAR TL

TCMB verilerine göre, 30 Aralık'ta eksi 178 milyar TL olan değerleme hesabı 31 Aralık'ta eksi 54 milyar TL oldu. Bu hesapta 31 Aralık tek günde yaşanan değişim 124 milyar TL oldu.

BU DENLİ YÜKSEK BİR DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

Diğer kalemlerde ise 30 Aralık'ta 70 milyar TL değeri 31 Aralık'ta eksi 60.2 milyar TL oldu. Bu kalemde de tek günlük değişim 130.2 milyar TL oldu. Her iki kalem de TCMB'nin geçmişte Hazine'ye kâr payı dağıtımı yaptığında ya da yapmaya hazırlandığında ancak bu denli yüksek bir değişim göstermişti.

ALIŞILAGELMİŞİN AKSİNE

TCMB 2019 ve 2020 Ocak aylarında alışılagelmişin aksine, bütçeye, kârının büyük bölümünü olağanüstü genel kurul düzenleyerek avans olarak aktarmıştı. Bu aktarım haricinde birikmiş yedek akçe aktarımları da gerçekleştirilmişti.

Kâr aktarım tutarları 2019 ve 2020 için sırasıyla yaklaşık 34 ve 40 milyar TL olmuştu. Ekononomi yönetimindeki değişiklik sonrası TCMB kâr dağıtımı için gereken genel kurulu 2021'de ise erkene almamıştı.

ÖNE ÇEKİLDİ

Kâr payı aktarımı 2019 öncesindeki uzun yıllar boyunca Nisan ayında gerçekleştirilen olağan genel kurulununda yapılmış ve Hazine'ye aktarımlar ise Nisan ya da Mayıs ayında gerçekleşmişti.