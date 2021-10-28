Dolarda kritik gün: Gözler Merkez Bankası'nda

28 Ekim 2021 Perşembe, 09:20

Dolar/TL, Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçi için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönündeki açıklaması ile başlayan diplomatik gerilim ile yükseldiği 9.85 tarihi zirvesi sonrasında 9.42'ye kadar gerilemesinin ardından 9.5'li seviyelerde denge buldu.

Bankacılar batı ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yaratan gerilimin azalmasının TL'ye pozitif yansıdığını belirtirken bugün TCMB'nin politika mesajları ve enflasyon tahminlerindeki revizyonlar takip edilecek.

TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini yüzde 14.1 seviyesinde bulunurken ekonomistler geçen ay itibarıyla yüzde 19.58 olan enflasyonun Ekim'de yüzde 20'yi aşmasını, yılı ise yüzde 20'nin hemen altında tamamlamasını bekliyorlar.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR



Bu nedenle TCMB'nin bugün yıl sonu enflasyon tahminini belirgin şekilde yukarı revize etmesine kesin gözüyle bakılıyor. TCMB'nin 2022 için ise enflasyon tahmini yüzde 7.8 seviyesinde.

Son dönemde enflasyon tahminlerini yukarı revize eden ekonomistler en belirgin yukarı revizyonların görüldüğü 2022 için TCMB'nin tahmininin gerçekliğini yitirdiğini belirtiyor. Ekonomistler belirgin yukarı revizyon yapılmasının gerektiğini ancak TCMB'nin bunu yapıp yapmayacağını bilmediklerini ifade ediyor. JPMorgan'ın 2022 için enflasyon tahmini yüzde 16.4 seviyesinde. Bu tahmin TCMB'nin tahmininden 9 puan yukarıda bulunuyor.

MESAJ ALMAYA ÇALIŞACAKLAR



TCMB'nin enflasyon raporunda para politikasına ilişkin önümüzdeki döneme yönelik olası yönlendirmeleri de yakından takip edilecek. TCMB Eylül'de politika faizi manşet enflasyonun üstüne çıkmadan bir kaç gün önce enflasyonun üzerinde politika faizi taahhütünü geri çekmişti. Daha sonra ise çekirdek enflasyona yönleneceğini söyleyen TCMB, Ekim'de de çekirdek enflasyonun altında politika faizi belirlemiş bu da bankanın politika öngörülebilirliğinin azaldığı eleştirilerine yol açmıştı. Bu kapsamda piyasalar bugün politika adımlarına ilişkin de mesaj almaya çalışacaklar.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bu hafta diplomatik gerilim endişesiyle rekor olan 9.85'e kadar yükselişinin ardından 9.4175'e kadar geriledi ve aynı gün 8.5 etrafında denge buldu. Kur bu sabah 9.4910/9.5290 seviyesindeydi. Euro/TL 11.0129/11.0579, sepet bazında TL 10.2519/10.2935 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün günü 440/444 baz puan ile tamamladı.

BEKLENENİN OLDUKÇA ÜZERİNDE FAİZ İNDİRİMİ



Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı ve beklenenin oldukça üzerinde olan 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankaları hafta başında ticari krediler başta olmak olmak üzere faiz oranlarını 200 baz puan civarında indirdi. TCMB'nin böylece Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirdiği faiz indirimi 300 baz puana ulaşırken politika faizi de yüzde 16'ya indi.

ANA ETKEN OLMAYA DEVAM EDİYOR



TCMB'nin para politikası uygulamalarına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel güçlü seyir TL'de değer kaybı yönünde etkileyen ana etken olmaya devam ediyor. Piyasada ayrıca kamu bankalarının faiz indirimlerinin özel sektör tarafından takip edilip edilmeyeceği ve bunların TL'ye olası etkisi de izlenmeye başlandı.

Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar.

Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliği göz önüne alındığında TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakacaklarını belirtiyorlar.

HENÜZ DÜŞÜŞ GÖRÜLMÜYOR



Lokaller ise kurumsallar öncülüğünde dolar/TL'nin 9.85'e kadar yükseldiği bu hafta belirgin döviz satışı gerçekleştirdi. Ancak bu döviz satışlarına rağmen bankacılık sisteminde yüzde 60'a yaklaşan döviz mevduatın tüm mevduata oranında henüz düşüş görülmüyor.

Bu da lokallerin kar satışları gibi sınırlı TL'ye dönüşler haricinde dövizde kalmaya devam ettiklerini gösteriyor. İşlemciler yabancı çıkışlarının azalan piyasa derinliğini beraberinde getirdiğine de dikkat çekiyor. Azalan derinlik TL'de volatilenin hem değer kaybında hem de kazancı esnasında yüksek kalmasına neden oluyor.

SINIRLI BİR ALAN KALDI



Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

Bugün iç piyasada TCMB'nin enflasyon raporu haricinde PPK özetleri, TCMB haftalık verilerinin bir bölümü ve Eylül ayı yabancı ziyaretçi sayısı da takip edilecek veriler arasında bulunuyor.