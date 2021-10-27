Tüketicinin ekonomiye güveni düştü
Ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 1 azalarak 101,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 3,6 azalarak 76,8'e geriledi.
Koronavirüs salgının yarattığı endişelerle Nisan 2020'de dip yapan ve sonrasında genel olarak yükseliş eğilimine giren ekonomik güven endeksi Ekim ayında yüzde 1 geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, endeks eylülde 102,4 iken ekimde yüzde 1 azalarak 101,4 değerine düştü. Tüketici güven endeksi ise yüzde 3,6 azalarak 76,8'e geriledi.
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI
Reel kesim güven endeksi geçen aya göre ekimde yüzde 1,8 azalarak 111,3 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,1 artışla 120,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 yükselerek 121,1, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 artarak 92,7 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
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