Dolarda müdahale iddiaları büyüyor

25 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Döviz kurlarını ve özellikle doları kontrol altında tutabilmek için “yeni” olarak tanıtılan ekonomik model yerine Merkez Bankası (TCMB) rezevleri kullanılarak kamu bankaları üzerinden piyasaya müdahale edildiği iddiaları her geçen gün büyüyor. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bir televizyon programında yaptığı açıklamalar bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Süreci yakından takip eden ve Nebati’nin “Efendim TCMB ya da Hazine üzerinde niye müdahalede bulundunuz? Türkiye olayları oturup izleyecek, elindeki bütün enstrümanları pozitif yönde kullanmayacak kadar beceriksiz bir ülke mi? Türkiye ihtiyacı olan her türlü enstrümanı kullanır” demesini yorumlayan isimlerden CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından şu noktaya dikkat çekti:

‘128+7 MİLYAR DOLAR’

“128 milyar doları buharlaştıran zihniyet yeniden işbaşında. Yeni bakan son operasyonda arka kapıdan döviz satışını zımnen kabul etmiş. TCMB’nin olmayan dövizlerini sattırarak kuru ne kadar baskılayabilirsiniz? Artık sorumuzu ‘128+7 milyar dolar nerede?’ diye güncellememiz gerekecek” paylaşımı yaptı. Öztrak, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada da TCMB’nin net rezervelerinin 10 Aralık’ta eksi 50 milyar dolar, bugün de eksi 64 milyar dolar olduğuna dikkat çekti. Öztrak, özellikle 20 Aralık’ta TCMB’nin arka kapısından kamu bankaları ve kamu kuruluşlarına döviz satıldığı, gece de bunların piyasaya sürüldüğü izleniminin güçlendiğini vurguladı. Ayrıca iktidarın, yurttaşın dövizini “kur korumalı mevduat hesabına” götürmek için bozdurduğunu söylediğine işaret eden ve “Hazine daha uygulama tebliğini çıkarmamış bile. Vatandaş bilmediği bir şey için neden elindekini satsın” diye soran Öztrak, 20 Aralık açıklamaları öncesi yüksek kurdan 1.7 milyar dolar satıldığı iddialarına da dikkat çekti ve şu soruyu tekrarladı: “Bu düzenlemeden kimin haberi oldu? Bunu bir kişi biliyorsa çoğu insan da duyar. Bunu kimler sattıysa manipülasyonun olağan şüphelisi de onlardır.”

‘BU HUKUKİ DEĞİL’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da TCMB’nin analitik bilançosu incelendiğinde rezervlerde pazartesiden bu yana 7 milyar dolar azalma olduğunu hatırlattı. Usta şöyle konuştu: “Rezevlerdeki azalma nasıl olabilir? Doğrudan müdahale yapılmadı, TCMB döviz satacağını da ilan etmedi ama rezervler azaldı. Öyle anlaşılıyor ki 128 milyar dolarda olduğu gibi yine arka kapı operasyonları ile şeffaf olmayan bir şekilde piyasaya müdahale yapılmış. Bu 128 milyar dolarda olduğu gibi hiçbir şekilde hukuki olmayan bir müdahaledir.”