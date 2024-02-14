Dolarda rekor üstüne rekor! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:33

Güncelleme: 14.02.2024 - 09:33

İşlemcilerin ABD Merkez Bankası'ndan bu yıl gerçekleştirebileceği faiz indirimlerinin hızı ve boyutuna ilişkin beklentilerini düşürmeleriyle dolar ve ABD tahvil getirileri yükseldi.

Vadeli işlemler artık Fed'in bu yıl 87 baz puan faiz indirimine gideceğini fiyatlıyorlar. Toplam faiz indirimi geçen yıl 160 baz puan, dün açıklanan enflasyon verisi öncesinde ise 110 baz puan olarak fiyatlanıyordu.

Beklentilerdeki düşüş, geçen yıl başlıca merkez bankalarının 2024'te agresif faiz indirimlerine gideceğinin fiyatlanmasıyla güçlü yükselen küresel hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturdu.

ABD borsaları dün günü yüzde 1 üzerinde kayıpla tamamladı.

HAZİNE 80 MİLYAR TL BORÇLANDI

Yurt içine bakıldığında Hazine Şubat ayı iç borçlanma programı kapsamında gerçekleştirdiği altı borçlanma ile 80 milyar TL borçlandı.

Bu ay 200 milyar TL iç borç servisine karşılık 250.2 milyar TL iç borçlanma hedefleyen Hazine bu öngörüsünün yaklaşık 80 milyar TL'sini tamamladı.

Geçen hafta iç piyasadan yaklaşık 900 milyon euro, eurobond ihracıyla 3 milyar dolar borçlanan Hazine bu hafta gerçekleştirilen 4 ihale ile de 50 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine gelecek hafta iki ve beş yıl vadeli toplam altı borçlanma daha gerçekleştirecek. Hazine aylık borçlanmalarını 20 Şubat'ta tamamlayacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti ardından bugün Mısır'da olacak.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30.74 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı.

Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3.9 oldu.

Euro/TL ise Foreks piyasalarında 32.95 seviyesinden alıcı buluyor.

ENFLASYON TAHMİNİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

TCMB geçen hafta yayımladığı raporunda enflasyonun Mayıs ayında yaklaşık yüzde 73 ile zirve yapacağını belirtirken, enflasyonun yıl sonunda yüzde 36'ya gerileyeceği 2025 sonunda yüzde 14'e ineceği tahmininde değişiklik yapmadı.

Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 45'e yakın.

Toplantıda verilen en belirgin mesajlardan biri ise TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın "politika duruşumuzun bir önceki raporda öngörülenden daha uzun süre korunacak olması (enflasyon) ana eğilime olumlu yansıyacaktır" cümlesi oldu. Bankacılar TCMB'nin bu mesajının faiz indirim ya da artış değil daha uzun süre sıkı politikanın korunmasını planlandığı şeklinde algıladı.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 190 milyar TL düzeyindeydi. TCMB ise geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.

TCMB bir aydan uzun vadeli TL mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz uygulanacağını da açıkladı.

Yıl başından bu yana hafif gerileyen mevduat faizlerinde tekrar yukarı seyir görüldü. TCMB verilerine göre 22 Aralık'ta yüzde 52.6 ile zirveyi gören üç aylık ortalama mevduat faizi, 29 Ocak'ta yüzde 49.6'ya kadar geriledikten sonra 2 şubat itibarıyla tekrar yüzde 52'ye yükseldi.