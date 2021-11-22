Dolarda son durum: TL'de değer kaybı sürüyor (22 Kasım 2021)
Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL yükselişini sürdürüyor.
Gelişmekte olan ülke para birimleri bu dönemde dolardaki küresel güçlü seyir nedeniyle değer kaybetse de TL'deki kayıp açık ara daha fazla oldu. TL, TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalini verdiği Eylül ayı başından bugüne yüzde 26.2 değer kaybederken TL'yi rand yüzde 8, real yüzde 7 değer kaybı ile takip etti.
TL'deki değer kaybının ardından Serbest piyasada 11,0580 liradan alınan dolar 11,0600 liradan satılıyor. 12,4790 liradan alınan avronun (euro) satış fiyatı ise 12,4810 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 11,1250 lira, avronun satış fiyatı ise 12,5840 lira olmuştu.
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