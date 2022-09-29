Dolarda tüm zamanların en yüksek seviyesi

29 Eylül 2022 Perşembe, 09:33

Hafta başından bu yana her gün zirve seviyesini yenileyen dolar/TL, bugün bir rekor daha kırdı. Dolar/TL 18,5440 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5440 liradan, Euro 17,9220 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 18,5420 liradan alınan dolar 18,5440 liradan satılıyor. 17,9200 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 17,9220 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,5170 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 17,9260 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR YÖN ARAYIŞINDA

Küresel piyasalarda, tahvil faizlerindeki gevşemenin yatırımcı risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağlaması ile karışık bir seyir izlenirken, bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Merkez bankalarının agresif faiz artırımlarının devam edeceği sinyali verdiği bir ortamda, İngiliz hükümetinin enflasyonla mücadeleye gölge düşürebilecek vergi indirimi planını duyurması ile tahvil ve döviz piyasasında yaşanan çalkantı, dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahvil alımı hamlesini açıklamasının ardından duruldu.

Avrupa tarafında, enerji krizine ilişkin gelişmeler, bölge ekonomilerine yönelik artan resesyon kaygıları ve merkez bankası yetkililerinin açıklamaları piyasalara yön veren temel gelişmeler olmaya devam ediyor. Dün Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını içeren sekizinci yaptırım paketini teklife sunarken, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntılarına ilişkin başlatılan soruşturmalar da gündemi meşgul etti.

Öte yandan BoE'nin açıklaması sonrası dolar karşısında tarihi düşük seviyede işlem gören sterlin ve 20 yılın en düşük seviyesinde hareket eden avroda toparlanma isteği öne çıktı. Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında İtalya hariç alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Bu sabah itibarıyla sterlin/dolar paritesi 1,0790'dan, Euro/dolar paritesi 0,9690'dan işlem görüyor. Avrupa endeks vadeli kontratları şu dakikalarda karışık bir seyir izliyor.

Asya tarafında, bugün veri akışının zayıf olması ile New York borsası kapanışında hakim olan pozitif havanın devralınması dikkati çekiyor. Dolar/yen paritesi 144,5 ile 24 yılın zirvesinde kalmaya devam ederken, dolar/yuan paritesi Kasım 2008'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 7,25'ten 7,18'e çekildi.