Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.265,10 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,54 puan değer kaybetti.
Dün 3.265,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,87 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 3.254,77 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.242,28, en yüksek ise 3.283,94 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06 ve teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,06 ve hizmetler endeksi yüzde 0,31 yükseldi.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükseldi, 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Sasa Polyester, Akbank, Garanti BBVA oldu.
ALTININ ONSU 1.616 DOLAR SEVİYESİNDE
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 0,9540, sterlin/dolar paritesi 1,0680 ve dolar/yen paritesi 144,8 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5170 liradan, Euro 17,6740 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 azalışla 1.616 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 84,6 dolardan işlem görüyor.
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