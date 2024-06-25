Dolarda yeni rekor! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Haziran 2024 döviz fiyatları

Dolar/TL, güne rekor seviyeyle başlamasının ardından 32,95 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 35,38 civarından alıcı buluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 10:07
Dolarda yeni rekor! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Haziran 2024 döviz fiyatları
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Dolar/TL, yeni güne rekorla başladı.

Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla 32,95 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Euro/TL ise 35,38 civarından alıcı buluyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 105,5 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, ABD'de hafta içinde açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini ifade ederek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.


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