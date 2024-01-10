Dolarda yeni rekor! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 10 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:38

Güncelleme: 10.01.2024 - 10:38

TL, Eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürdü.

Değer kaybı Aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla biraz hızlandı.

Dolar/TL bu sabah 08.45'te 29.97 seviyesinde işlem görerek rekor tazeledi. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, 2024 başından bugüne yüzde 1.3 değer yitirdi.

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞMEYE BAŞLADI

Yüksek faizden dolayı daralan kredi talebi bankaların marjlarını zorlarken, yıl başından itibaren bazı kamu ve özel bankalar mevduat faizlerini düşürmeye başladı.

Geçen yılının son haftalarında yüzde 52'yi aşan üç aylık ortaklama mevduat getirileri bu yılın başından itibaren bazı bankalarda yüzde 40'lar civarına kadar geriledi.

KKM'deki azalış başta olmak üzere lokallerin TL tercihleri TL'nin bollaşmasına neden oluyor.

TCMB'nin geçen yıl ortasında yapılan genel seçimlerin ardından 1 trilyon TL'nin üzerinde likidite çekmesine rağmen bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla 100 milyar TL'nin üzerindeydi.

HAZİNE 60 MİLYAR TL BORÇLANDI

Hazine bu hafta gerçekleştirdiği dört ihale ile yaklaşık 60 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Ocak ayında 97.8 milyar TL iç borç servisine karşılık 121 milyar TL iç borçlanma programlayan Hazine, geçen ay yabancı ilgisi ile hedefin iki kat üzerinde borçlanmıştı.

Ocak'taki ilk ihalelerde yüksek talebe rağmen borçlanma tutarları daha sınırlı kaldı.

İlk çeyrekte 502 milyar TL borçlanma programlayan Hazine tahvilleri uzun süredir yabancı yatırımcının ilgi alanında değildi.

Yabancıların yanısıra lokal kurumsal ve bireyseller de son dönemde tahvile ilgi göstermeye başladı.

Son olarak dünya genelinde yaklaşık 10 trilyon dolar yatırım yöneten ABD'li fon yönetim şirketleri Pimco ve Vanguard, seçimlerin ardından uygulanan ortodoks politikalar ve yüklü faiz artışları sonrasında portföylerine TL cinsi varlıkları eklediklerini açıkladı.

Haftanın kalanında öne çıkacak iki gelişme Moody's olası kredi notu güncellemesi ve Merkez Bankası'nın New York'ta gerçekleştireceği yatırımcı günü olacak. Ayrıca Cuma günü cari denge verileri de takip edilecek.

Cuma günü piyasa kapanışı ardından Türkiye'yi B3 seviyesi ile yatırım yapılabilir düzeyin altı kademe altında derecelendiren Moody's tarafından yayımlanması muhtemel kredi notu güncellemesi takip edilecek.

Aralık ayındaki kararı pas geçen Moody's Reuters'a yaptığı son açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun on yılı aşkın süredir ilk kez yükselebileceğine işaret etmişti.

YATIRIMCILARLA BULUŞULACAK

TCMB'nin ilk kez yatırımcı günü temasıyla 11 Ocak'ta JPMorgan'ın New York merkezinde gerçekleştireceği toplantısında verilecek mesajlar piyasalarda yakından takip edilecek.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın para politikası konulu sunumu ile başlayacak toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı online sunum yapacak.

Toplantıda JPMorgan'nın yanı sıra Fidelity, Artisan, Goldman Sachs, Pimco, Vanguard, Blackrock, UBS, Morgan Stanley gibi küresel finans devlerinin de aralarında yer aldığı 200'e yakın katılımcı yer alacak.

Yatırımcı gününde dezenflasyon patikası, döviz rezervleri stratejisi, bankacılık sektörü ve makroihtiyati çerçeve başlıklı ayrıntılı oturumlar da gerçekleştirecek.