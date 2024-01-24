Dolarda yeni rekor! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 24 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:23

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:23

Hazine bu hafta dört farklı borçlanma gerçekleştirdi ve aylık iç borçlanma programını dün tamamladı.

Ocak ayında 121 milyar TL borçlanma öngören Hazine 140 milyar TL üzerinde borçlandı.

Hazine'nin TL cinsi borçlanmalarında yabancı ilgisi görülmeye devam ediliyor ayrıca bankacılar Hazine'den kısa vadede bir eurobond ihracı da bekliyor.

PİYASADA GÖZLER MERKEZ BANKASINA ÇEVRİLDİ

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yarın sonuçlanacak.

Bankacılar haftanın en önemli gündem maddesi olarak yarın 14.00'de açıklanacak karara odaklanmış durumdalar.

Reuters anketine göre Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta bir haftalık repo faizini 250 puan daha son bir artışla yüzde 45'e yükselterek faiz artışı döngüsünü tamamlaması bekleniyor.

Yerel seçimler yaklaşırken asgari ücret gibi etkenlerin Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 36 seviyesindeki enflasyon tahmini üzerinde yeni bir yukarı yönlü risk oluşturup oluşturmayacağı piyasanın ana gündemi olmaya başladı. Bu kapsamda TCMB faiz kararının önemi de arttı.

TCMB ABD'deki yatırımcı toplantısında dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını "Enflasyon risklerine karşı dikkatliyiz ve gerekmesi halinde her türlü adımı almaya hazırız" ifadesi ile verdi.

Genel beklenti TCMB'nin bu hafta faiz artışlarını yüzde 45'te tamamlayacağı ve ardından uzun bir süre sabit tutacağı yönünde. Ancak yeni enflasyon gelişmelerinin para politikasına ek bir sıkılaştırma ihtiyacı yaratıp yaratmayacağını görmek için piyasa PPK metnindeki değişikliklere de odaklanacak.

TCMB geçen yıl Mayıs sonu gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 3,400 baz puan artışla politika faizini yüzde 42.5'e yükseltti. TCMB sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlayacağını, "gerekli parasal" sıkılığın ise "gerektiği müddetçe" sürdürüleceğini belirtiyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

TL, dolar karşısında Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor.

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı ocak ayında Aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 2.5 değer kaybetti.

Dolar/TL sınırlı yükselişini sürdürürken Foreks piyasalarında güne 30.28 seviyesinden başlayarak rekor tazeledi.

Zirveye yakın seyreden Euro/TL ise 32.94 seviyesinden alıcı buluyor.

JP MORGAN'DAN ÜLKE TAHVİL İHRAÇLARI

Öte yandan JPMorgan stratejistleri dün Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki ülke tahvil ihraçlarının, genişleyen bütçe açığı olan İsrail ve Türkiye'nin ihraçlarıyla 2024 yılında 118 milyar dolara yükselmesini beklediklerini açıkladı.

JPMorgan, tahvil ihraçlarının 2023 yılında görülen 85 milyar dolara göre yaklaşık %40 oranında artacağı tahmininde bulundu.

İsrail, bu yıl dört kat yükselerek 83 milyar şekele (22.11 milyar dolar) ulaşması beklenen Hazine tahvili ihracı ile en büyük artışı görmeye hazırlanırken, Türkiye'nin tahvil arzının 2024'te geçen yıl görülen 732 milyar liradan (24.18 milyar dolar) iki kat yükselerek 1.453 milyar liraya (47.99 milyar dolar) ulaşacağı bekleniyor.