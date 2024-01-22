Döviz yatırımcısı dikkat... Dolar haftaya zirve ile başladı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 22 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:31

Güncelleme: 22.01.2024 - 09:31

Bugün iç gündemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Hazine'nin 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi, merkezi yönetim borç stoku verisi takip edilecek.

Bankacılar Hazine'nin bir Eurobond ihracına çıkıp çıkmayacağını da izliyor.

GÖZLER 'MERKEZ' KARARLARINDA

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı kararı bu hafta öne çıkacak. Bu hafta ayrıca Avrupa ve Japonya merkez bankalar faiz kararları da yakından izlenecek.

Sıkılaştırma yanlısı açıklamalar nedeniyle piyasalar ABD Merkez Bankası'nın da (Fed) Mart'ta faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 75'ten yüzde 49'a düşürdü. Ancak Mayıs'ta yüzde 100 olasılıkla 25 baz puan ile ilk faiz indirimine gidilmesi fiyatlanıyor.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkında geçen hafta medyada yer alan ve yalanlanan haberlerin olası etkileri piyasalarda takip ediliyor.

Ekonomi ya da para politikası alanlarının dışında kalan ve Erkan'ın ailesi ile ilgili devam eden iddiaların nasıl bir etki yaratacağı piyasanın da gündeminde. Piyasalar sürecin TCMB'de bir görev değişimi yaratıp yaratmayacağını da sorguluyor.

Istanbulanalytics tarafından bugün yayımlanan notta, "Merkez bankası başkanının para politikası dışında bu kadar konuşulup, yargılandığı ortamda aslında enflasyonla mücadelenin bu kritik aşaması çoktan yara almış durumda" görüşüne yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu haftasonu OdaTV'de yer alan "Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor" iddiasını içeren haberleri yalanladı.

PPK KARARI İZLENECEK

Merkez Bankası'nın Cuma günü yayımladığı piyasa katılımcı anketinde 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42.04 oldu. Ankette bu ay TCMB'nin 250 baz puan daha artışla politika faizini yüzde 45'e yükseltmesi bekleniyor.

TCMB'nin bankacılık sistemindeki likiditeyi çekmeye devam etmesine rağmen likidite fazlası Cuma günü itibarıyla 220 milyar TL civarında seyrediyor.

Yerel seçimler yaklaşırken asgari ücret gibi etkenlerin Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 36 seviyesindeki enflasyon tahmini üzerinde yeni bir yukarı yönlü risk oluşturup oluşturmayacağı piyasanın ana gündemi olmaya başladı. Bu kapsamda TCMB faiz kararının önemi de arttı.

TCMB ABD'deki yatırımcı toplantısında dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını "Enflasyon risklerine karşı dikkatliyiz ve gerekmesi halinde her türlü adımı almaya hazırız" ifadesi ile verdi.

Genel beklenti TCMB'nin bu hafta faiz artışlarını yüzde 45'te tamamlayacağı ve ardından uzun bir süre sabit tutacağı yönünde idi. Ancak yeni enflasyon gelişmelerinin para politikasına ek bir sıkılaştırma ihtiyacı yaratıp yaratmayacağını görmek için piyasa PPK metnindeki değişikliklere odaklanacak.

TCMB geçen yıl Mayıs sonu gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 3,400 baz puan artışla politika faizini yüzde 42.5'e yükseltti. TCMB sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlayacağını, "gerekli parasal" sıkılığın ise "gerektiği müddetçe" sürdürüleceğini belirtiyor.

TL'DE KAYIPLAR ARTTI

TL, dolar karşısında Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor. Kur bu sabah güne Foreks piyasalarda 30.22 civarında başladı. Euro TL ise 33.99 ile sınırlı yükselişini sürdürüyor.

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı ocak ayında aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 2.3 değer kaybetti.