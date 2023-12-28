Dolarda yeni zirve: 30 TL'ye yaklaştı: Dolar ve Euro ne kadar oldu? 28 Aralık 2023 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:36

Güncelleme: 28.12.2023 - 10:36

Yaklaşık yedi milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren ve hükümetin kontrol altına almak için kararlı olduğunu belirttiği enflasyon üzerindeki etkenlerden asgari ücret belirlendi. Net asgari ücrette yüzde 49 artış yapıldı.

Uzmanlar asgari ücrette geçmiş iki yılın aksine tek sefer artış yapılacağını belirtirken, bazı uzmanlar Mart sonundaki yerel seçimler öncesinde seçmen davranışlarının da gözetildiğine işaret edecek şekilde tahminlerin üzerinde ve geçmiş dönem alım gücü kaybını telafi edecek bir artış yapıldığını belirttiler.

Bazı uzmanlar henüz enflasyonda düşüşe işaret eden güçlü göstergeler görülmediğine dikkat çekerek artışın enflasyonu yükseltici etkisi olacağını ve enflasyonun TCMB'nin 2024 için yüzde 36 olan tahminini aşacağını belirttiler.

Bugün yurtiçinde saat 10.00'da yayımlanacak olan Aralık ayı ekonomik güven endeksi ve 1430'da TCMB döviz rezervi, para banka istatistikleri verileri takip edilecek. Bankacılar TCMB'nin brüt döviz rezervinin 22 Aralık itibarıyla 3 milyar dolara yakın arttığını tahmin ederken, bu durum Haziran ayından bu yana süregelen toparlanmanın sürdüğünü gösteriyor.

GÖZLER TOPLANTI ÖZETİNDE

Saat 14.00'da ise geçen hafta politika faizini 250 baz puan artıran ve bir artış daha yapabileceğinin sinyalini veren Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özetleri izlenecek.

Yılın son işlem günü olan Cuma günü ise borç stoku, bankacılık aylık verileri ve iç borçlanma stratejisi açıklanacak.

Ayrıca Haziran'dan bu yana 34 puan faiz artıran ve Ocak ayında son bir kere daha faiz artırılabileceği düşünülen Merkez Bankası'nın 2024 para politikası metninin de Cuma günü sonuna kadar açıklanması gerekiyor.

TL, Eylül başından bu yana zaman zaman hafiflese de devam eden günlük sınırlı değer kaybını bugün de sürdürdü. Geçen haftayı 29.2395 ile kapatan dolar TL bu sabah 29.43 seviyesinde zirve tazeledi. Euro TL ise 32.76 ile rekor kırdı.

TL bu seviyelerden kapanması halinde yılı yüzde 36 değer kaybıyla tamamlamış olacak. Değer kaybının bir bölümü politika faizinin suni olarak düşük bırakıldığı, döviz kurunun ise kamu kuruluşlarının satışlarıyla kontrol altında tutulduğu seçim öncesi dönemde meydana geldi. Kaybın büyük bölümü ise para politikasında sıkılaşmanın henüz yerleşmediği Haziran ayında gerçekleşti. Eylül başından itibaren ise TL'nin düzenli ancak sınırlı değer kayıpları görülüyor.

Yeni ekonomi yönetiminin başa geldiği haziran ayından itibaren Ekim ortasına kadar neredeyse aralıksız yükselerek 8,500 puanı aşan BIST-100 endeksi, Aralık başında 8,000 puanın altına sarktıktan sonra keskin düşüşler kaydetti.

Kısa vadeli ortalamaların altına inen Borsa İstanbul'da düşüş hafta başında hacimlerin düşmesiyle birlikte hız kazandı. Pazartesi günü 7,250 puanın altına sarkan BIST-100 endeksi yüzde 3.87 kayıpla kapandıktan sonra iki gün yatay seyir izledi. Endeks dün yüzde 0.53 kayıpla 7,260 puandan kapandı.

ULUSLARARASI PİYASALAR

Asya borsaları, faiz indirimi beklentilerinin ABD borsalarında ve tahvil fiyatlarındaki kazanımları artırmasına paralel olarak beş ayın zirvesini gördü.

S&P 500 endeksi yalnızca iki ay içerisinde yüzde 14 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşırken fiyat kazanç oranı da bir önceki yıla kıyasla 24'e yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.02 yükseldi. Endeks son iki ayda da yüzde 10 yükseldi.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0.5 gibi keskin şekilde gerileyerek 100.81 ile beş ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar bu seviyelerden kapanırsa yılın tamamında yüzde 2.6 değer yitirmiş olacak.