Yeni yıla sayılı günler kala dolar ve Euro zirve tazeledi!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 16:07

Güncelleme: 25.12.2023 - 16:07

Dolar/TL ve Euro TL Noel tatili nedeniyle haftaya foreks piyasalarda hafif düşüşle işlem görmesinin ardından, tekrar sınırlı yükselişe geçerek yeni tarihi zirvesine ulaştı.



Dolar TL, bu sabahki 29.07 seviyelerinden tekrar yükselerek gün içinde en yüksek 29,31 Euro TL ise 32.32 ile yeni zirve seviyelerini gördü.

GÖZLER ASGARİ ÜCRETTE



Bu hafta ayrıca, yapılacak toplantıların ardından 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini 250 bp daha artırarak yüzde 42.5'e yükseltirken; dezenflasyon için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını, parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlanacağını açıkladı.

TCMB faiz kararı ile eşzamanlı olarak üç karar daha açıkladı. Buna göre, yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4'e indiriliyor. Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla da Türk Lirası depo alım ihaleleri başlatıldı.