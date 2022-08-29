Euro/dolar paritesinde düşüş devam ediyor: Euro ne kadar oldu? (29 Ağustos 2022)

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:36

Türkiye'nin döviz rezervi ve ekonomi politikalarının yarattığı endişeler sürerken Euro/dolar paritesin 1 seviyesinin altına indi.



Euro/ dolar paritesi 0.9936 seviyesinde.

Gün içi en yüksek 18.12'i bulan Euro/TL paritesi 18.06'den işlem görüyor.

TCMB TAHVİLLERİNDE KANAMA SÜRÜYOR

Tahvil getirilerinde TCMB faiz indirimi ile başlayan ve daha sonra krediler ile tahvilleri ilişkilendirmesiyle katlanarak süren düşüş de devam ediyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri iki hafta önceki Cuma günü son işlemdeki yüzde 16.93'ten yüzde 13'e doğru geriledi. Düşüş 400 baz puana yaklaştı. Bankalar Eylül ayında Hazine'nin TL cinsi sabit kuponlu ihraçlarına belirgin talep bekliyorlar.

Öte yandan TCMB geçen hafta referans faiz oranını Eylül için yaklaşık 100 baz puan indirimle yüzde 15.34'e düşürdü.

Referans oranda geçen hafta yapılan indirimin ardından bazı ticari kredilerde eylül ayında yüzde 21.48'in üzerinde maliyet varsa bankanın kredilerin yüzde 20'si; yüzde 27.61'in üzerinde maliyet varsa kredilerin yüzde 90'ı oranında tahvil karşılık ayırması gerekecek. Bu oranlar ağustos ayında sırasıyla yüzde 22.85 ve yüzde 29.38 idi.

Bazı ticari kredilerin faizlerinin ve büyüme oranlarının ek tahvil karşılığı ayrılmasını da gerektirecek olması da piyasalarda yakından takip ediliyor.