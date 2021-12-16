Dolarda yüksek tansiyon: Birçok bankanın faiz kararı bekleniyor

16 Aralık 2021 Perşembe, 10:43

Küresel piyasalarda, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmasının ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarından çıkacak kararların yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.

Fed, 2021'in son toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 düzeyinde bırakırken, varlık alımlarının azaltım hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardı. Karar metninde, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) varlık alımlarının hızındaki benzer indirimlerin her ay uygulanmasının uygun olacağı, ancak ekonomik görünümdeki değişikliklerin gerektirmesi halinde alımların hızını ayarlamaya hazır oldukları vurgulandı. Öte yandan metinden enflasyona ilişkin "geçici" değerlendirmesinin çıkarılması dikkati çekti.

FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR

Fed'in ardından bugün Avrupa tarafında da ECB ve BoE toplantılarından çıkacak kararların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, yurt içinde ise TCMB'nin faiz kararının beklendiğini bildirdi.

İNDİRİMLERİN DEVAMI BEKLENİYOR

Politika faizini son üç toplantıda 400 baz puan indirimle yüzde 15’e çeken TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Eylül başında 8,27 olan dolar/TL’de 15,28’lik rekor görülürken, faiz indirimlerinin devam etmesi durumunda kurdaki artışın devam etmesi bekleniyor.

Kasımda yüzde 21,31’e yükselen resmi enflasyonun aralıkta yüzde 30 civarına gelmesi beklenirken, enflasyonda yükselişin gelecek aylarda devam etmesi ve reel faizin tarihte görülmemiş düzeyde eksi seviyelere inmesi öngörülüyor.

MÜDAHALE 2-2.5 MİLYAR DOLAR HESAPLANIYOR

TCMB yedi yıl aradan sonra Aralık ayında, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları" nedeniyle piyasaya satım yönünde müdahalede bulunmaya başladı.

TCMB'nin 1, 3 ve 10 Aralık'taki müdahalelerinde bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre 2 milyar dolara yakın döviz satışı yapıldı.

Son müdahale ise dört işlemcinin hesaplamasına göre 2-2.5 milyar dolar ile ilk üç müdahalenin toplamından da fazla oldu.

Bankacılar müdahale verilerin önümüzdeki birkaç günde daha net hesaplanabilir hale geleceğini ancak toplam müdahalenin 4 milyar doların üzerinde gerçekmiş olduğunu belirtiyorlar.

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Erdoğan'ın düşük faiz istekleri ile üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 50'yi aştı.

TL'deki kayıpların yüzde 45 ile büyük bölümü Eylül ayı başından beri, yani TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalinden itibaren gerçekleşti.