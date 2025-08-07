Dolarda yükseliş sinyali: Uzun zaman sonra bir ilk!

Dolar endeksi, temmuz ayında yüzde 3,5 artarak Donald Trump’ın ikinci görev döneminden bu yana ilk kez aylık bazda yükseliş kaydetti. Bu artışta, ABD ekonomisine dair gelen veriler ve Fed’in faiz politikasına yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD Doları'nın Euro, İsviçre frangı, Japon Yeni, Kanada Doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi, yıl boyunca Trump'ın ekonomi politikalarına yönelik endişeler nedeniyle düşüş eğilimindeydi.

Bu düşüşte, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevden alınacağına yönelik haberler, büyüme risklerine karşı faiz indirimi beklentileri ve Çin ile yaşanan ticari gerilimin ekonomik belirsizliği artırması etkili oldu.

Uzmanlar, doların değer kaybetmesinin arkasında yatırımcıların Trump’ın korumacı yaklaşımına karşı dolar varlıklarını azaltmasının yattığını belirtiyor. Bu durumun, endeks üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Temmuz başında 96,4 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, Şubat 2022’den bu yana en düşük seviyesini test etti.

DOLARDA TEPKİ YÜKSELİŞİ GELDİ

Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren toparlanan dolar endeksi, yüzde 3,5 artışla 100 seviyesini aşarak Trump’ın göreve geldiği dönemden bu yana ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi. Aynı zamanda endeks, mayıs ayından beri ilk kez 100’ün üzerine çıktı.

ABD’de yayımlanan makroekonomik verilerin, ekonominin dirençli kaldığını göstermesi bu yükselişte önemli rol oynadı. Özellikle istihdam piyasasındaki olumlu tablo ve genel ekonomik verilerin istikrar sinyalleri vermesi dikkat çekti.

Fed’in temmuz ayındaki toplantısında faizleri sabit tutmasının ardından Başkan Jerome Powell, eylül ayında bir faiz indirimi için “henüz erken” açıklamasında bulundu. Bu açıklama da doları diğer para birimleri karşısında destekleyen unsurlardan biri oldu.

EKONOMİK VERİLER VE POLİTİK YANSIMALAR BELİRLEYİCİ OLDU

Londra merkezli Ballinger Group’tan FX analisti Kyle Chapman, doların yılın ilk yarısında 1970’lerden bu yana en zayıf performansını sergilediğine dikkat çekti.

Chapman, temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi beklentileri karşılamasa da haziran ayı verilerinin güçlü geldiğini ve bu durumun, yavaşlayan ama istikrarını koruyan bir ABD ekonomisini yansıttığını vurguladı. Chapman, “ABD'nin fiili gümrük vergisi oranları Trump öncesi döneme göre hâlâ yüksek olsa da son ticaret anlaşmaları riskleri azalttı ve 2 Nisan’a göre tablo daha olumlu” değerlendirmesinde bulundu.

Rabobank’ın kıdemli FX stratejisti Jane Foley ise ABD’de resesyon endişelerinin azalmasıyla S&P 500 endeksinin son dönemde yeni zirvelere ulaştığını ancak dolar endeksinin bu yükselişe sınırlı tepki verdiğini ifade etti.

Euro/dolar paritesindeki geri çekilmenin, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik olumsuz yorumlardan etkilendiğini belirten Foley, Almanya ekonomisine ilişkin durgunluk beklentilerinin de bu tabloyu desteklediğini söyledi.