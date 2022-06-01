Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (1 Haziran 2022)

01 Haziran 2022 Çarşamba, 10:00

Piyasalar, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ekonomi zirvesinden çıkan sonuçları takip edecek.

Veri gündeminde bugün imalat PMI ve İTO'nun derlediği İstanbul enflasyon verileri takip edilecek.

İstanbul enflasyonu verisi %70 seviyesinde. Enflasyonun daha uzun süre daha yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentiler kuvvetleniyor.

ENFLASYON TAHMİNİ

Reuters anketine göre, enflasyonun Mayıs ayında 24 yılın zirvesi olan %76.55'e ulaşması bekleniyor. Ankette yıl sonu tahmini ise bir önceki ay gerçekleştirilen anketten 11.5 puan daha yükselerek %63.5 seviyesine ulaştı.

ELEKTİRİĞE VE DOĞALGAZA ZAM

Öte yandan bugünden geçerli elektrik ve doğalgaza da zam yapıldı. BOTAŞ tarafından gece saatlerinde yayımlanan tarifeye göre meskenlerde kullanılan doğalgazın metreküp (m3) fiyatı Mayıs'a göre %30 artışla 3.265 lira oldu.

EPDK tarafından belirlenen ve resmi gazetede yayımlanan tarifeye göre görevli tedarik şirketlerinden elektrik temin eden mesken abonelerine uygulanan elektrik tarifesi %15 artırılarak kWh başına 112.4377 kuruştan 129.0639 kuruşa çıkarıldı.

Konutta kullanılan doğalgazın TÜFE üzerindeki ağırlığı %1.55 elektriğin ağırlığı ise %2.32 seviyesinde.

Üç ekonomistin hesaplamalarına göre doğalgaz zammının TÜFE'ye ilk etkisi yaklaşık 50 baz puan, elektriğin etkisi ise 35 baz puan olacak. Ancak zamların konut dışında da gerçekleşecek olması ve ikincil etkilerle TÜFE'ye yansıma ilk etkinin üzerinde olacak.

FAİZ SABİT BIRAKILDI

TCMB enflasyondaki keskin yükseliş ve TL'de son dönemde artan değer kaybına rağmen geçen hafta para politikasında değişiklik yapmadı. TCMB'nin geçen hafta devreye alacağını belirttiği teminat ve likidite politika adımları ile kredilerde ilave makro tedbirler de takip edilen diğer gündemler arasında.

Piyasalarda yaratacağı risklere rağmen 140 milyar dolara yakın bireysel döviz birikiminin kamuya kazandırılmasını amaçladığı tahmin edilen enflasyona endeksli Hazine tahvilinin devreye alınıp alınmayacağı, alınması halinde de zamanlaması izleniyor.

DOLARDA SON DURUM

Geçen hafta en yüksek 16.46 seviyesinin görüldüğü dolar/TL bu sabah saat 0845'te 16.3650/16.3890 seviyesinden işlem gördü.

Uluslararası piyasalara ise ABD Merkez Bankası (Fed) salgın hastalık döneminde satın almış olduğu bilançosundaki varlıkları bugün azaltmaya başlayacak. Yatırımcılar da Fed'in faizleri bu ay ve Temmuz'daki toplantılarda 50'şer baz puan artırmasını bekliyor.