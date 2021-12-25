Dolardaki düşüş sonrası konut fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin

25 Aralık 2021 Cumartesi, 10:32

Gayrimenkul sektöründe 55. yılını kutlamaya hazırlanan Aşçıoğlu İnşaat, 1 milyar TL yatırımla gerçekleştirdiği Selenium Park projesini tanıttı. Toplantıda hem projeye hem de sektöre yönelik bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, kur korumalı mevduat sisteminin etkisi ile dolarda başlayan düşmenin konut fiyatlarına yansımayacağını açıkladı.

Dolardaki iniş çıkışların iş insanlarına zarar verdiğini söyleyen Aşçıoğlu, piyasalar için önemli olanın istikrar ve öngörülebilirlik olduğunu kaydetti.

''8 TL’DE BAŞLAMIŞTIK''

Gayrimenkul sektöründe hammaddenin ağırlıklı olarak dolara endeksli olduğunu kaydeden Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu ise şöyle konuştu:

''Bir inşaat 2-2.5 yıl sürüyor. Bu arada da dolar artıyor ama biz satışımızı TL üzerinden yapıyoruz. Ve vadeli satıyoruz. Fiyat sabit ama maliyet yaşayan bir şey. Biz bu projeye başlarken dolar 8 TL’ydi, biz hesabımızı 10-11 TL’den yaptık. Şimdi daha temele başlamadan dolar 18 TL’leri gördü. Bu nedenle sektörde hammaddelerin yerli üretim olması gerekiyor. Bakanlıktan da bu anlamda bir adım bekliyoruz. Şu an malzeme bulmakta zorlanıyoruz, para verip almadığımız zamanlar oluyor. Maliyetlerimiz yüzde 100’den fazla arttı ama bunu fiyatlara yansıtamıyoruz çünkü o zaman fiyatlar ulaşılmaz oluyor ve satış duruyor.”

''HAMMADDE FİYATI ARTIYOR''

İnşaat başlamadan hammaddelerin toplu alınması yöntemini de değerlendiren Aşçıoğlu, “Bu da çok büyük bir sıcak para demek, bunun için kredi lazım. Kredilerde de faizler malum. Orası bir sarmal gibi işliyor, faiz düşünce de dolar çıkıyor, hammadde fiyatı artıyor” diye konuştu.

''EN GÜVENLİ YATIRIM''

Satışların yüzde 80’inin dolar ve altından kazanan yatırımcılara yapıldığını söyleyen Aşçıoğlu, “Konut yatırımı en güvenli yatırım olarak görülüyor. Şu anda da alım zamanı. 2009-2014 yılları arası gayrimenkule yönelimin zirvesiydi, şu anda da aynı dönemi yaşıyoruz” dedi.