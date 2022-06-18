Dolardaki yıl sonu beklentisi ekonomik krizin boyutunu ortaya koydu

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Merkez Bankası’nın haziran ayıyla ilgili dün açıkladığı “Piyasa Katılımcıları Anketi”nin sonuçları, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerin ekonomiyle ilgili beklentilerin daha da bozulduğunu ortaya çıkardı:

TÜFE: Bu yıl sonu için yıllık TÜFE beklentisi yüzde 64.59’a yükseldi. Bu oran geçen mayısta yüzde 57.92, Ocak 2022’de yüzde 29.75’ti. Bu ay için aylık TÜFE beklentisi de yüzde 3.77 oldu. Ayrıca 12 ay sonrası (Haziran 2023) için yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 37.91 oldu.

Dolar: Yıl sonu için dolar kuru beklentisi 18.8874 liraya yükseldi. Bu rakam geçen ay 17.5682, Ocak 2022’de 16.1348 ve Şubat 2022’de 16.0431 liraydı. Ayrıca 12 ay sonrası için beklenti de 20.7002 lira oldu.

Cari açık: Bu yıl için toplam cari açık beklentisi 37 milyar dolara yükseldi. Bu rakam geçen ay 34.4 milyar dolar, Ocak 2022’de 7.9 milyar dolardı. Gelecek yıla ilişkin beklenti de 23.1 milyar dolar düzeyine çıktı.

Ayrıca büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 3.5, 2023 için yüzde 3.8 olurken, Merkez Bankası’nın halen yüzde 14’te tuttuğu “politika faizi”nin 12 ay sonra yüzde 14, 24 ay sonra ise yüzde 19.79 olması bekleniyor.

‘MODELİMİZ BAŞARILI’

Öte yandan dün Adana’da güncel açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, özetle şöyle konuştu: “Türkiye ekonomi modelini başarılı şekilde uygulamaya devam ediyoruz. İhracatı, istihdam, üretimi ve yatırımları artırıken cari dengeyi kalıcı olarak tesis etmeyi amaçlıyoruz. KKM, yuvam gibi destekleyici alternatif enstrümanlarla finansal istikrarı sağlamlaştırdık. GES’e talepler çok iyi geliyor.”

KISA VADELİ DIŞ BORÇ HIZLANDI

Merkez Bankası’nın dün yayımladığı rapora göre, Nisan 2022 itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 sonuna kıyasla yüzde 9.6 artışla 133.4 milyar dolara ulaştı. Ayrıca orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan “kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku” 182.4 milyar dolarla yeni bir rekor oluşturdu.