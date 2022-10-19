Dolar/Euro bugün ne kadar oldu (19 Ekim 2022)
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5840 liradan, Euro 18,2800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,5820 liradan alınan dolar 18,5840 liradan satılıyor.
18,2780 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,2800 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,5830 lira, Euro satış fiyatı ise 18,3000 lira olmuştu.
Önceki kapanışını 21,0772 TL'den gerçekleştiren sterlin 21,0618 TL alış, 21,0927 TL satış fiyatından işlem gördü.
Sterlin 19 Ekim Çarşamba günü 21,0403 TL alış, 21,0662 TL satış fiyatından işlem görüyor.
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