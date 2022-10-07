Döviz rezervi en çok eriyen ülkeler

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 07:00
<p>Küresel döviz rezervi <strong>doların diğer rezerv para birimlerine karşı güçlenmesi </strong>ve merkez bankalarının döviz satışlarıyla rekor düşüş kaydetti. Küresel döviz rezervleri <strong>bu yıl 1 trilyon dolar azalışla</strong> Bloomberg’in veriyi 2003’ten bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.</p> <p><em>İşte son bir yılda en fazla döviz rezervi eriyen ülkeler...</em></p>

Küresel döviz rezervi doların diğer rezerv para birimlerine karşı güçlenmesi ve merkez bankalarının döviz satışlarıyla rekor düşüş kaydetti. Küresel döviz rezervleri bu yıl 1 trilyon dolar azalışla Bloomberg’in veriyi 2003’ten bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

İşte son bir yılda en fazla döviz rezervi eriyen ülkeler...

<p><strong>Tayland</strong> döviz rezervi 226,5 milyar dolar seviyesinden 43.1 milyar dolar azalışla 183.4 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki <strong>yıllık azalış yüzde 19 </strong>olarak gerçekleşti.</p>

Tayland döviz rezervi 226,5 milyar dolar seviyesinden 43.1 milyar dolar azalışla 183.4 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki yıllık azalış yüzde 19 olarak gerçekleşti.

<p><strong>Çekya Merkez Bankası</strong> döviz rezervi 170.4 milyar dolar seviyesinden 28 milyar dolar azalışla 142.4 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki <strong>yıllık azalış yüzde 16.5</strong> olarak gerçekleşti.</p>

Çekya Merkez Bankası döviz rezervi 170.4 milyar dolar seviyesinden 28 milyar dolar azalışla 142.4 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki yıllık azalış yüzde 16.5 olarak gerçekleşti.

<p><strong>Türkiye'nin</strong> döviz rezervi 82.8 milyar dolar seviyesinden 11.5 milyar dolar azalışla 71.3 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki <strong>yıllık azalış yüzde 13.9</strong> olarak gerçekleşti.</p>

Türkiye'nin döviz rezervi 82.8 milyar dolar seviyesinden 11.5 milyar dolar azalışla 71.3 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki yıllık azalış yüzde 13.9 olarak gerçekleşti.

<p><strong>Hong Kong</strong> döviz rezervi 495 milyar dolar seviyesinden 63.2 milyar dolar azalışla 431.8 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki<strong> yıllık azalış yüzde 12.8</strong> olarak gerçekleşti.</p>

Hong Kong döviz rezervi 495 milyar dolar seviyesinden 63.2 milyar dolar azalışla 431.8 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki yıllık azalış yüzde 12.8 olarak gerçekleşti.

<p><strong>Brezilya</strong> döviz rezervi 368.8 milyar dolar seviyesinden 38.8 milyar dolar azalışla 330 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki <strong>yıllık azalış yüzde 10.6</strong> olarak gerçekleşti.</p>

Brezilya döviz rezervi 368.8 milyar dolar seviyesinden 38.8 milyar dolar azalışla 330 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki yıllık azalış yüzde 10.6 olarak gerçekleşti.

<p><strong>Güney Kore</strong> döviz rezervi 464 milyar dolar seviyesinden 47.2 milyar dolar azalışla 416.8 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki<strong> yıllık azalış yüzde 10.2</strong> olarak gerçekleşti.</p>

Güney Kore döviz rezervi 464 milyar dolar seviyesinden 47.2 milyar dolar azalışla 416.8 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki yıllık azalış yüzde 10.2 olarak gerçekleşti.

<p><strong>Endonezya</strong> döviz rezervi 146.9 milyar dolar seviyesinden 14.7 milyar dolar azalışla 132.2 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki<strong> yıllık azalış yüzde 10</strong> olarak gerçekleşti.</p>

Endonezya döviz rezervi 146.9 milyar dolar seviyesinden 14.7 milyar dolar azalışla 132.2 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki yıllık azalış yüzde 10 olarak gerçekleşti.

<p><strong>İsrail</strong> döviz rezervi 204 milyar dolar seviyesinden 11.8 milyar dolar azalışla 192.2 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki<strong> yıllık azalış yüzde 5.8</strong> olarak gerçekleşti.</p>

İsrail döviz rezervi 204 milyar dolar seviyesinden 11.8 milyar dolar azalışla 192.2 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki yıllık azalış yüzde 5.8 olarak gerçekleşti.

<p><strong>Tayvan</strong> döviz rezervi 544.9 milyar dolar seviyesinden 3,8 milyar dolar azalışla 541.1 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki<strong> yıllık azalış yüzde 0.7</strong> olarak gerçekleşti.</p>

Tayvan döviz rezervi 544.9 milyar dolar seviyesinden 3,8 milyar dolar azalışla 541.1 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki yıllık azalış yüzde 0.7 olarak gerçekleşti.

<p><strong>Meksika</strong> döviz rezervi 198,2 milyar dolar seviyesinden 1.2 milyar dolar azalışla 197 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki <strong>yıllık azalış yüzde 0.66</strong> olarak gerçekleşti.</p>

Meksika döviz rezervi 198,2 milyar dolar seviyesinden 1.2 milyar dolar azalışla 197 milyar dolara indi. Ülkenin döviz rezervindeki yıllık azalış yüzde 0.66 olarak gerçekleşti.

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