Döviz rezervi en çok eriyen ülkeler

Küresel döviz rezervi doların diğer rezerv para birimlerine karşı güçlenmesi ve merkez bankalarının döviz satışlarıyla rekor düşüş kaydetti. Küresel döviz rezervleri bu yıl 1 trilyon dolar azalışla Bloomberg’in veriyi 2003’ten bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

İşte son bir yılda en fazla döviz rezervi eriyen ülkeler...