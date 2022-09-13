Dolar/Euro ne kadar oldu (13 Eylül 2022)

13 Eylül 2022 Salı, 09:28

Döviz piyasasının gözü bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verilerinde olacak. Saat 15.00'te açıklanacak veriler Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) sonraki faiz kararına ilişkin de ipuçları verecek. Dolar ve Euro ise güne hareketli başladı. Euro/dolar paritesi 1,01 civarında işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2330 liradan, avro 18,4870 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 18,2310 liradan alınan dolar 18,2330 liradan satılıyor. 18,4850 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,4870 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,2210 lira, Euro satış fiyatı ise 18,4560 lira olmuştu.



