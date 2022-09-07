Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2410 liradan, avro 18,0450 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,2390 liradan alınan dolar 18,2410 liradan satılıyor. 18,0430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,0450 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,2260 lira, avronun satış fiyatı ise 18,0510 lira olmuştu.
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