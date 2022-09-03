Bakan Nureddin Nebati: 'Döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamakta'

03 Eylül 2022 Cumartesi, 13:32

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin sosyal medaya hesabından açıklamada bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır.

Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız.

Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."