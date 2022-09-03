Bakan Nureddin Nebati: 'Döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamakta'

Bakan Nureddin Nebati, ihracat odaklı büyüme modeline ilişkin olarak kararlılık vurgusu yaptı ve "Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 13:32
Bakan Nureddin Nebati: 'Döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamakta'
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin sosyal medaya hesabından açıklamada bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır.

Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız.

Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."


Nureddin Nebati Türkiye ekonomisi döviz

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler