Dövizcide '20 milyon liralık' vurgun: Sırt çantası ele verdi
İstanbul Fatih’te çalıştıkları döviz bürosuna Dubai’den gelen 999 bin 550 doların içinde bulunduğu çantayı, sahte para dolu çantayla değiştirerek çalan şüpheliler yakalandı. Polis, 3 şüpheliyi kullandıkları çantalardan tespit ederken, gerçek dolarlar evdeki çekmecelerden çıktı.
Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir döviz bürosunda, 11 Mayıs’ta; işyeri sahibi Irak uyruklu Majıd Mukdad Alnaji, polisi arayarak kendisine gelen 1 milyon civarındaki doların sahte olduğunu ihbar etti. Alnaji, ihbar üzerine işyerine gelen polise durumu anlattı.
Alnaji, çalışanları Abdullah Nabell Mohamed (27) ile Fıras Hameed Kareem’in (38), Dubai’den kendisine gönderilen 999 bin 550 doları almak için Kapalıçarşıya gittiğini, bir süre sonra dönen çalışanların verdiği çantadan 1 milyon 125 bin 500 dolar çıktığını ancak bu paraların tamamının geçersiz olduğunu söyledi.
GERÇEK PARA ÇANTASI İLE SAHTE PARA ÇANTASINI DEĞİŞTİRDİLER
Bunun üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda parayı almaya giden Mohamed ile Kareem’in kullandıkları güzergahtaki güvenlik kameraları incelendi.
'SIRT ÇANTASI' AYRINTISI
Polis görüntülerden, Mohamed ile Kareem’in Kapalıçarşıdan çıktıktan sonra işyeri istikametine yürürken arkalarından başka birisinin geldiğini, bu kişideki çantanın çalışanların kullandığı çantaya benzediğini ve şüphelilerin bir süre sonra çantaları değiştirdiğini fark etti.
Son şüphelinin yine Irak uyruklu Murad Abdullah Mohamedalı olduğunu belirleyen polis, zanlının adresini tespit etti.
GERÇEK PARALAR SIRT ÇANTASINI DEĞİŞTİREN ZANLININ EVİNDEN ÇIKTI
Fatih polisi, Mohamedali’nin Bayrampaşa’daki evine baskın düzenledi. Baskında şüphelilerin sahte paralarla değiştirdikleri dolarlar, yatak odasındaki çekmecelerin altından çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Abdullah Nabeel Mohammed ve Murad Abdullah Mohamedalı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Fıras Hameed Kareem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelilerin olaydan sonra sırt çantasıyla yürüdükleri ve zanlılardan Murad Abdullah Mohamedalı’nın değiştirdiği çantayla evinin bulunduğu apartmana girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Video Haberler
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın'
- İmamoğlu'ndan 'metrobüs kazası' açıklaması
- Sözlü taciz etmişti: YouTuber sınır dışı edildi
- 'Bezini açalım dedik, kanımız dondu!'
- Tarkan'dan konser paylaşımı: Ne yaptık biz öyle?
- Yargıtay'dan 'Cennet Koyu' kararı!
- Soyer, AKP'lilerin ve Bahçeli'nin hedefinde
- Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi!
- AKP trolü 9 Eylül'ü hedef aldı
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Gökmen Karadağ istifa etti