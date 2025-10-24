Doların geleceği için kritik hafta: Piyasaların gözü o verilerde!

LMAX Group Döviz ve Kripto Para Stratejisti Joel Kruger, cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ve önümüzdeki hafta Fed ile diğer büyük merkez bankalarının kararlarının dolar için kritik olduğunu vurguladı.

Kruger, 29 Ekim’deki Fed toplantısı öncesinde geciken eylül ayı enflasyon verilerinin önem taşıdığını, piyasaların bu toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirtti.

KÜRESEL MERKEZ BANKALARI VE DOLAR ÜZERİNE ETKİLERİ

Kruger, "BOJ, Avrupa Merkez Bankası, Kanada MB ve RBA dahil olmak üzere küresel merkez bankalarının politika kararları, faiz farklılıkları yoluyla doların gücünü etkileyebileceğinden yakından takip ediliyor" dedi.

Uzman, ABD-Çin tansiyonlarının Güney Kore’deki APEC zirvesi öncesinde dalgalanmayı artırabileceğini, ancak geçici bir ateşkesin muhtemel olduğunu söyledi.

BBH analistleri, Fed’in yıl sonuna doğru daha ılımlı bir politika izlemesinin doları zayıflatmasını bekliyor.

PİYASALARDA DOLAR HAREKETLERİ

WSJ Dolar Endeksi hafif yükselirken, dolar yen karşısında yüzde 0,5 değer kazandı ve Euro karşısında sabit kaldı.