Doların yükselişi altını vurdu: Fiyatlar haftaya düşüşle başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2026 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları, geçen haftaki yükselişin ardından yeni haftaya değer kaybıyla girdi. Ons altın ve gram altın tarafında düşüş görüldü. Piyasalar ABD enflasyon verileri ile Fed'e ilişkin beklentileri yakından izliyor.

Geçen seansta yüzde 2,5 yükselerek dikkat çeken spot altın, haftanın ilk işlem gününde geriledi. Ons altın yüzde 1,1 düşüşle 4 bin 975 dolar seviyesine indi.

GRAM ALTIN NE KADAR? Ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle gram altın fiyatı da aşağı yönlü hareket etti. Gram altın, yeni haftaya yüzde 1,1 oranında düşüşle 6 bin 995 TL seviyesinden başladı.

ABD dolar endeksindeki yükseliş, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi. Bu durum altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.

ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 0,2 arttı. Bu oran, ekonomistlerin yüzde 0,3 seviyesindeki beklentisinin altında gerçekleşti. Aralık ayında ise fiyat artışı yüzde 0,3 olmuştu.

Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Piyasa katılımcıları yıl genelinde toplam 75 baz puanlık faiz indirimi beklerken, ilk adımın temmuz ayında atılabileceğini öngörüyor.

Faiz getirisi bulunmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında yatırımcılar açısından daha cazip bir enstrüman olarak öne çıkıyor.

FED’DE YENİ GÖREV BEKLENTİSİ Fed’in denetim ve düzenlemeden sorumlu yeni direktörlüğüne Wall Street geçmişine sahip Randall Guynn’in atanması bekleniyor. Söz konusu gelişme, bankacılık sektörünün denetimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜNDEMDE Altın fiyatları üzerinde jeopolitik gelişmeler de etkili olmaya devam ediyor. Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkili, Başkan Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda ABD ordusunun İran’a yönelik haftalar sürebilecek operasyonlara hazırlandığını ifade etti. Bu senaryonun iki ülke arasında daha önce görülmemiş ölçekte bir çatışmaya yol açabileceği belirtiliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 7 bin 15 TL

7 bin 15 TL Çeyrek altın: 11 bin 944 TL

11 bin 944 TL Cumhuriyet altını: 47 bin 594 TL

47 bin 594 TL Ons altın: 4 bin 976 dolar