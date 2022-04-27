Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (27 Nisan 2022 Çarşamba)

27 Nisan 2022 Çarşamba, 09:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihracatçılardan ve turizm dahil döviz kazandırıcı hizmetlerden döviz varlıklarını artırıcı adımlarını güçlendirerek sürdürüyor.

Bu kesimlerden elde ettiği dövize rağmen TCMB'nin swap hariç döviz rezervleri eksi 45 milyar dolar seviyelerinde kalırken bu gerçekleşme TCMB'nin yeni yöntemlerle elde ettiği dövizin kamunun belirleyici olduğu kur politikasında yılbaşından beri döviz satışında kullandığını gösteriyor.

Piyasalar enerji maliyetlerindeki artışla birlikte ekonomi politikalarının her geçen gün daha fazla dövize ihtiyaç duyması nedeniyle sürdürülebilirlik konusunda büyük endişeler taşıyorlar.

Hükümet ise kurda istikrarın sağlandığı ve faiz sorunun bittiğini, bundan sonra da sırada yüksek enflasyonda yılsonuna doğru başlayacak düşüş olduğunu söylüyor.

Hali hazırda yüzde 60'ı aşan enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 70-80 bandına kadar yükselmesi beklenirken, yılsonu enflasyon beklentileri de her geçen gün belirginleşen yukarı revizyonlarla yüzde 55'i aştı.

Bu kapsamda TCMB'nin yarın açıklayacağı enflasyon raporunda yüzde 23 civarındaki yıl sonu enflasyon tahminini ne kadar yükselteceği de piyasalarda takip edilecek.

Bugün yurtiçinde açıklanacak veri bulunmuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İSO toplantısındaki açıklamaları takip edilecek gündem maddeleri arasında yer alıyor. Piyasalarda Osman Kavala'ya verilen ömür boyu hapis cezası kararı sonrası uluslararası tepkiler ardından sürecin Türkiye ile batı ilişkilerine etkisi takip ediliyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SERT SATIŞ BASKISI

Küresel ekonomi hakkında kaygıların yatırımcıları riskli varlıklardan, dolar ve devlet tahvilleri gibi güvenli liman olarak görülen varlıklara yönlendirmesiyle küresel piyasalarda görülen satışlar Asya işlemlerinde de devam etti.

Halihazırda ABD'de faizlerin öngörülenden daha hızlı yükseltileceği beklentileri, yüksek enflasyon ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle kaygılı olan finansal piyasalar, bu hafta Beijing'in katı koronavirüs önlemleri getirerek tecrit uygulamasına geçmesiyle oluşan ekonomik büyüme kaygılarından da etkilendi.

Küresel piyasalarda dolar nisan ayını 2015'ten bu yana en iyi aylık performans ile kapatmaya hazırlanıyor.

Petrol fiyatları, Rusya'nın Polonya'ya doğalgaz arzını kesmesiyle tırmanan jeopolitik gerilimlerden destek bularak Asya işlemlerinde kazanımlarını artırmış durumda.

Türkiye ekonomi politikasında ilişkin takip edilen risklerin başında ithal enerji maliyeti yer almaya devam ediyor. Her ne kadar yazın enerji ithalatının bir miktar azalması beklense de Türkiye aylık 8 milyar doları aşan bu maliyeti TCMB rezervlerinden finanse etmeye devam ediyor.

Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna işgali ile yerleştiriği 14.5-15 dar bandında kalmaya devam ederken geçen haftaya göre kurda sınırlı da olsa yükselişler de görülüyor. Dolar/TL nisan ayında ilk kez 14.8'i aşmış durumda. TL'nin dolar karşısındaki bir aylık değişimi hala sıfır seviyesinde. Kur bu sabah 08.59'da 14.7725/14.7800 seviyesinde.

TCMB'nin bilançosunun yüzde 5'ine kadar devam eden tahvil alımlarının da desteğiyle gösterge 10 yıllık tahvilde ise bileşik getiri geçen ay yüzde 28.57 ile test ettiği zirveden gerilemiş durumda. Gösterge 10 yıllık tahvilde geçen hafta yüzde 22'in altı test edildi dün son işlem yüzde 21.48 oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri martta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra gerilemişti.