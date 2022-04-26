Suudi Riyali TL karşısında 2018’deki doların seviyesine geldi

26 Nisan 2022 Salı, 14:09

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, turizmin bu yıl canlı geçeceğini, beklentilerin çok iyi olduğunu söylediği toplantıda “Şimdi herhalde Suudlar da gelmeye başlar” dedi. Bakanın “gelmeye başlar” dediği Suudların para birimi TL karşısında 4 kat daha değerli bir seviyede seyrediyor.

Suudi Riyali’nin TL karşında kısa sürede tarihi zirveler gördü. TL’nin tarihi dip seviyesini yaşadığı 2021 Aralık’ta Suudi Riyali (SAR) TL karşında 4,92 seviyesine ulaşmıştı. Bugün ise SAR/TL paritesi 3,95’ten işlem görüyor. 2018’in nisan ayında dolar/TL karşında bugün SAR/TL seviyesinde işlem görüyordu. Suudi Riyali, TL karşısında 4 yılda tam yüzde 350 değer kazandı.

NEBATİ: ŞİMDİ HERHALDE SUUDLAR DA GELMEYE BAŞLAR

Hazine ve Maliye Bakanı İstanbul’daki otellerde mayıs ayındaki doluluk oranının yüzde 92’ye ulaştığını belirten Nebati, “Nisan'da Araplar kesildi. Doluluk oranı İstanbul’da yüzde 68 civarında gidiyor şu an. Önümüzdeki ay otellerde yer bulunamayacak. Araplar daha gelmeye başlamadı, şimdi herhalde Suudlar da gelmeye başlar. Turizm ile ilgili beklentilerimiz çok iyi, bir defa ben hedefimizi geçeceğimize inanıyorum, kriz öncesi hedefimizi. Harcamalar arttı, gelenler fazla kalıyor, şu an otelleri 2-3 ay kapatanlar var” diye konuştu.