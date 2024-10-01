Dolar/TL güne nasıl başladı? 1 Ekim 2024 Salı dolar ve Euro fiyatları...

Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:24

Güncelleme: 01.10.2024 - 09:25

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1980 liradan, Euro 38,1220 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,1960 liradan alınan dolar, 34,1980 liradan satılıyor. 38,1200 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 38,1220 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,1790 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 38,2040 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de, Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi verebileceğini belirterek, söz konusu verilerin Fed'in gelecek dönem yol haritasını da somutlaştırabileceğini aktardı.

Dün, Fed Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam durumda ve bunu korumak için Fed'in araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 61 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Brent petrolün varil fiyatı güne yatay başlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 71,8 seviyesinde bulunuyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bugün gözler Euro Bölgesinde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) çevrildi.

Bölge genelinde enflasyon endişeleri yerini resesyon endişelerine bırakırken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılsonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Dün bölgede açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da yıllık enflasyon, sıkı faiz politikasının ve ekonomide belirsizliğin etkisiyle eylülde yüzde 1,6'ya inerek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefinin çok altına düştü.

İngiltere ekonomisi ise yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,5 büyüdü.

İngiltere'de ortalama konut fiyatları eylülde yıllık bazda son iki yılın en hızlı yükselişini kaydederken, konut finansman kuruluşu Nationwide verilerine göre, eylülde konut fiyatları yıllık bazda 3,2 arttı.

ECB yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, ECB Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında, "Son gelişmeler enflasyonun zamanında hedefe döneceğine olan güvenimizi güçlendiriyor. Bunu ekim ayındaki para politikası toplantımızda hesaba katacağız" ifadelerini kullandı.

Enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaklarını vurgulayan Lagarde, "Önceden belirli bir faiz oranı patikası taahhüdünde bulunmuyoruz" diye konuştu.

Asya piyasalarında yeni işlem gününde Çin, Hong Kong ve Güney Kore'de tatil sebebiyle işlem yapılmazken, Japonya'da pozitif bir seyir izleniyor.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 2,5 ile beklentilerin altında gelirken, eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7 seviyesinde gerçekleşti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 yükselişle alıcılı bir seyir izliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI

• 10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI

• 11.00 Euro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI

• 11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI

• 12.00 Euro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

• 16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI

• 17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat sanayi PMI

• 17.00 ABD, ağustos ayı JOLTS açık iş sayısı