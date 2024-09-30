X'e dönüşen Twitter'ın değer 44 milyar dolardan 9,4 milyar dolara düştü
Twitter isimlendirmesiyle bilinen popüler uygulama, Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın almasıyla X adını almıştı.
X'e dönüşen Twitter, değer kaybetmeye devam ediyor. 44 milyar dolara satın alınan sosyal medya uygulaması, kullanıcılarını kaybettiği gibi reklamverenleri de kaybediyor. Sosyal medya mecrasının güncel değerinin 9,4 milyar dolar olması, değerinin yıllar içinde eridiğini gözler önüne seriyor.
X DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR
Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına yardımcı olan varlık yönetimi Fidelity, X isimlendirmesiyle anılan platform için tahminde bulundu. Buna göre platformun güncel değeri 9,4 milyar dolar.
En son raporlara göre platformun günlük aktif kullanıcı sayısı 251 milyon.
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