Dolar/TL güne nasıl başladı?

Türk Lirası'nın dolar ve Euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,1540 liradan, Euro 38,0080 liradan güne başladı.

Dolar/TL güne nasıl başladı?
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AA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 09:16

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1540 liradan, Euro 38,0080 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,1520 liradan alınan dolar, 34,1540 liradan satılıyor.

38,0060 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 38,0080 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,1530 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 38,0280 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #Euro/dolar

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