Dolar/TL TCMB faiz kararına odaklandı: Dolar ne kadar oldu? (18 Ağustos 2022)

18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna'ya yapacağı ziyaret de piyasada bugün takip edilecek gündem maddeleri arasında yer alacak.

Veri gündeminde TCMB'nin haftalık para banka, menkul kıymet ve döviz rezerv istatistikleri izlenecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri geçen ay enflasyon kaynaklı baskıların hafiflediği yönünde "çok az kanıt" gördüklerine dikkat çekerek yüksek fiyat artışlarını kontrol altına alabilmek için ekonominin zorla da olsa yavaşlatılması gerektiğini ortaya koydular. Fed tutanakları daha fazla faiz artırımının yolda olduğunu, ancak artırım hızının yavaşlayabileceğine işaret etti.

TCMB'DEN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Küresel faiz artışları ve temmuz ayında yüzde 80'e dayanan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün politika faizini art arda sekizinci kez sabit tutarak yüzde 14 seviyesinde bırakması bekleniyor.

Faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14'e çeken TCMB, son yedi toplantısında enflasyondaki yükselişe rağmen politika faizini değiştirmedi.

Bugün de TCMB'den politika faizi adımı beklenmiyor. Likidite yönetimi gibi adımların atılıp atılmayacağı ise PPK metninden izlenecek.

Ağustos başında 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören ve ondan sonra 18'in hemen altında yatay seyre geçen dolar/TL bu sabah saat 08.56'da 17.95/17.96 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında keskin kayıplarının tekrar başladığı nisan sonundan bu yana kaybı yüzde 17.3, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26.6 oldu.

DÖVİZ MEVDUATININ ARTIŞ SEBEBİ NET OLARAK BİLİNMİYOR

Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların temel dayanak unsurlarından biri olan döviz rezervleri temmuzun son ve ağustos'un ilk haftasında belirgin artış kaydetti. TCMB'nin net rezervleri bu iki haftada 5.1 milyar dolar artışla KKM'nin devreye girdiği Şubat ayından bu yana en güçlü artışı kaydetti.

Diğer taraftan kurumların döviz mevduatı da aynı dönemde 5 milyar doların üzerinde artış kaydetti. Artışın sebebi net olarak bilinmiyorsa da, bu ay devam eden kurumsal KKM hesaplarının yenilenip yenilenmediğini göstermesi açısından yakından izleniyor.

KKM'nin yoğun dönüşleri bu hafta da devam ediyor. Bankacılar haftanın ilk iki gününde 7 milyar dolarlık KKM dönüşünün gerçekleştiğini hesaplıyorlar. 18 milyar doları Ağustos'ta olmak üzere büyük bölümü kurumsal ve TCMB kaynaklı Temmuz ile Ağustos aylarında 30 milyar dolarlık KKM'nin dönüşü bulunuyor.

DÖVİZ TALEBİ OLUŞMADI

Bankacılar yüksek bir döviz talebi yaratıp yaratmayacağı için süreci izlerken ilgili tarihin sonuna yaklaşırken piyasalarda KKM kaynaklı endişe edilen kadar döviz talebi oluşmadığı görüldü.

Bankacıların yaptığı hesaplamalar TCMB rezervlerinde artışın geçen hafta da devam ettiğine işaret etti. Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı TCMB net rezervlerinin geçen hafta 3.5-4 milyar dolar toplam rezervlerinin 4.5-5.5 milyar dolar arttığını belirtti. Bu verilere göre bu hafta Perşembe günü açıklanacak toplam rezerv 113 milyar doların hemen üzerine çıkmış olacak. Toplam rezerv üç hafta önce 100 milyar doların altında idi.

Türkiye'nin beş yıllık CDS'i dün günü 727/741 baz puandan tamamladı. Gelişmekte olan ülkeler genelinde 27 Temmuz'dan itibaren CDS'lerde keskin düşüşler görülürken, Türkiye'de düşüş 200 baz puanı aştı. Ancak CDS bu hafta yönünü 100 baz puan civarında yukarı çevirdi.