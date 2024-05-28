Dolar/TL yatay seyir sürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:39

Güncelleme: 28.05.2024 - 09:39

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB'nin swap hariç net rezervinde geçen hafta kaydedilen yaklaşık 9 milyar dolar artış, yerel seçim öncesindeki -65,5 milyar dolar tarihi düşük seviyesinden -6 milyar dolara iyileştiğini gösteriyor. TCMB'nin toplam brüt rezervi de geçen hafta 3 milyar doların üzerinde artışla 142,3 milyar dolara, net rezervi ise 5,3 milyar dolar artışla 39,1 milyar dolara yükseldi.

Resmi veri bu hafta perşembe günü 14.30'da açıklanacak.

İç veri gündeminde bugün takip edilecek önemli bir veri bulunmazken, perşembe günü mayıs ayı ekonomi güven endeksi, nisan ayı nihai dış ticaret verileri ve geçen haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetleri yayımlanacak. Cuma günü ise ilk çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisi açıklanacak.

TCMB ADIMLARININ ETKİSİ

TCMB geçen hafta politika faizini yüzde 50'de sabit tuttuğu kararın hemen ardından "makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu" amacıyla yeni adımlar attı.

TL ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırılırken büyüme hızı son haftalarda hızlanan yabancı para kredilere de aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirdi.

TCMB'nin rekor hızda rezerv birikimi nedeniyle ortaya çıkan TL, geçen hafta gecelik faizler ve mevduat faizlerinin düşmesine yol açtı. Likidite azaltıcı adımların etkisiyle bankacıların hesaplamalarına göre 500 milyar liranın üzerinde likidite piyasadan çekilirken, TCMB'nin faiz koridorunun alt bandı olan yüzde 7'ye inen gecelik faiz böylece tekrar yüzde 53'e yükseldi.

DOLAR/TL MAYISTA YÜZDE 0,6 DEĞER KAZANDI

TL mart ayında dolar karşısında yüzde 3,5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. İki haftadır 32,20 seviyesinin üzerinde çok dar bir aralıkta işlem gören TL, mayısta yüzde 0,6 değer kazandı. Euro TL 35 bandında işlem görüyor.

Küresel piyasalara bakıldığında, Asya borsalarında dün güçlü kazanımların ardından bugün karışık işlemler görülürken Avrupa'da faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi enfasyon verileri öncesinde risk iştahını destekledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri dün ECB'nin enflasyon yavaşladıkça faizleri düşürme imkanı olduğunu söyleyerek 6 Haziran'daki para politikası toplantısında faiz indirimine gidileceği beklentilerine işaret etti. Artık ilk faiz indiriminden sonra atlacak adımlar tartışılıyor. Piyasalar bu yıl ekim ayına kadar iki faiz indirimi fiyatlıyor.