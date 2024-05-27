Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 27 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 32,2130 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise yatay seyirle 34,94 seviyesinden alıcı buluyor.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:08
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 27 Mayıs 2024 döviz fiyatları
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Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla Forekse piyasalarında önceki 32,1830'dan işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda Euro/TL yatay seyirle 34,94 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 azalışla günü 104,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

FED'İN BEJ KİTABI AÇIKLANACAK

Analistler, cuma günü ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerinin gevşeme sinyalleri vermesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlama ihtimalinin desteklendiğini ifade ederek, söz konusu durumun dolar talebini törpülediğini söyledi.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, perşembe günü ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini de dile getirdi.

Analistler, çarşamba günü yayımlanacak olan Fed'in Bej Kitap raporu ile cuma günü açıklanacak Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.

Yoğun veri gündeminin olduğu haftaya başlarken, para piyasalarında Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.


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